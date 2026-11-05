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potpuni kaos

Masovna tučnjava na utakmici kadeta: Šest crvenih kartona, stigla i interventna policija

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05. stu. 2026. 11:56
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Crveni karton PEXELS
PEXELS/STOCK4B GmbH, Germany

Finale Županijskog nogometnog kupa za kadete Zadarske županije između HNK Zadra i NK Abecede sporta ostalo je u sjeni velikog incidenta. Iako je Zadar na igralištu Sabunike u Privlaci slavio s 2:0 i osvojio trofej, utakmicu su obilježili fizički obračun mladih nogometaša, čak šest crvenih kartona i dolazak interventne policije.

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Incident je izbio u 57. minuti, kada je naguravanje između igrača dviju momčadi preraslo u fizički sukob. Prema službenom zapisniku, obračun je trajao oko pet minuta, a sudac je zbog sudjelovanja u incidentu isključio četvoricu nogometaša.

Nakon što je uspio smiriti situaciju, sudac je dopustio nastavak utakmice. Međutim, napetosti su se nastavile pa je do kraja susreta dodijelio još dva crvena kartona, piše tportal.

Jedan igrač Abecede sporta isključen je još prije masovnog sukoba, dok je u završnici utakmice crveni karton dobio i nogometaš Zadra. Tako su obje momčadi susret završile s po osam igrača na terenu, uz ukupno šest isključenja – po tri na svakoj strani.

Događaji su se nastavili i nakon posljednjeg sučeva zvižduka, kada je na igralište stigla interventna policija.

Oglasila se Abeceda sporta

Nakon utakmice priopćenjem se oglasio i NK Abeceda sporta, izrazivši žaljenje zbog svega što se dogodilo na terenu.

"Dvoboj kadeta, nažalost, ostao je u sjeni događaja kojima nije mjesto na sportskom terenu, a koji su u drugom poluvremenu rezultirali serijom crvenih kartona igračima jedne i druge momčadi te predstavnicima HNK Zadar", poručili su iz kluba.

Što se samog nogometa tiče, Zadar je do pobjede stigao zahvaljujući pogocima u prvom poluvremenu. Domaćini su poveli već u petoj minuti, a u 26. su udvostručili prednost i tako postavili konačnih 2:0.

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Teme
crveni karton kadeti masovna tučnjava zadar

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