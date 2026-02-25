AfD druga najpopularnija stranka u Berlinu: Koalicija CDU/SPD nema dovoljno potpore

Otprilike sedam mjeseci prije izbora za berlinski Zastupnički dom, koji će se održati 20. rujna 2026., AfD je prvi put zauzeo drugo mjesto u najnovijoj anketi Inse provedenoj za novine „Bild“. Stranka je porasla za jedan postotni bod i sada ima 17 posto, čime je prestigla SPD, koji je pao na 16 posto (-1). CDU, na čelu s gradonačelnikom Kaiom Wegnerom, ostaje najjača snaga s 22 posto (bez promjene).