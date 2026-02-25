AfD druga najpopularnija stranka u Berlinu: Koalicija CDU/SPD nema dovoljno potpore

Berlin će u rujnu birati novi pokrajinski parlament. Nedavna anketa instituta Insa pokazuje da AfD jača, dok Ljevica i SPD gube podršku – CDU ostaje najjača stranka. Matematički su moguće dvije trostranačke koalicije.
Moguće dvije trostranačke koalicije
Otprilike sedam mjeseci prije izbora za berlinski Zastupnički dom, koji će se održati 20. rujna 2026., AfD je prvi put zauzeo drugo mjesto u najnovijoj anketi Inse provedenoj za novine „Bild“. Stranka je porasla za jedan postotni bod i sada ima 17 posto, čime je prestigla SPD, koji je pao na 16 posto (-1). CDU, na čelu s gradonačelnikom Kaiom Wegnerom, ostaje najjača snaga s 22 posto (bez promjene).
Zeleni slijede s 15 posto, uz rast od jednog postotnog boda. Ljevica gubi dva postotna boda i također je na 15 posto.
CDU / CSU nema dovoljno potpore
Prema tim brojkama, aktualna koalicija CDU/SPD nema dovoljno potpore: zajedno osvajaju samo 38 posto. Za stabilnu vladu bila bi stoga potrebna trostranačka koalicija. CDU je isključio suradnju s AfD-om i Ljevicom. Time bi CDU mogao formirati vlast u koaliciji sa SPD-om i Zelenima, javlja Welt.
Međutim, prema anketama, koalicija SPD-a, Zelenih i Ljevice imala bi matematičku većinu. Zajedno bi dosegnuli 46 posto i mogli poslati CDU u oporbu. Na ponovljenim izborima za Zastupnički dom 2023. CDU je bio najjača stranka s 28,2 posto glasova.
FDP i BSW u anketi Inse imaju po 4 posto te prema trenutačnim rezultatima ne bi ušli u parlament.
Rezultati ankete ukratko:
CDU: 22 posto (0)
AfD: 17 posto (+1)
SPD: 16 posto (-1)
Zeleni: 15 posto (+1)
Ljevica: 15 posto (-2)
FDP: 4 posto (+1)
BSW: 4 posto (0)
Ostali: 7 posto (0)
