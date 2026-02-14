Američka vojska pogodila brod na Karibima, troje mrtvih

Američka vojska je u objavi na društvenim mrežama izjavila da je u petak pogodila brod na Karibima, ubivši tri osobe, što je posljednji takav incident u posljednjih nekoliko mjeseci.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa hvalila je svoj uspjeh u uništavanju brodova za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom u tom području.
Vojska je u objavi na X-u izjavila da je brod "sudjelovao u operacijama trgovine narkoticima".
Reuters nije mogao odmah potvrditi informaciju.
