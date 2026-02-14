Oglas

novi incident

Američka vojska pogodila brod na Karibima, troje mrtvih

author
Hina
|
14. velj. 2026. 07:20
Karibi
US Southern Command/Handout via REUTERS

Američka vojska je u objavi na društvenim mrežama izjavila da je u petak pogodila brod na Karibima, ubivši tri osobe, što je posljednji takav incident u posljednjih nekoliko mjeseci.

Oglas

Administracija predsjednika Donalda Trumpa hvalila je svoj uspjeh u uništavanju brodova za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom u tom području.

Vojska je u objavi na X-u izjavila da je brod "sudjelovao u operacijama trgovine narkoticima".

Reuters nije mogao odmah potvrditi informaciju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Karibi SAD

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ