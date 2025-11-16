Oglas

USS Gerald R. Ford

Američki nosač zrakoplova stigao na Karibe

author
Hina
|
16. stu. 2025. 21:33
The US aircraft carrier USS Gerald R Ford is on its way into the Oslofjord, Oslo, Norway, on September 17, 2025. The ship is the world's largest warship and will be located in the inner Oslofjord.
Lise Ĺserud / NTB / AFP) / Norway OUT

Američki nosač zrakoplova Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, stigao je na Karibe, priopćila je u nedjelju američka mornarica, izazvavši nagađanja o sljedećim potezima Washingtona protiv brodova u regiji koji navodno krijumčare drogu.

Oglas

Raspoređivanje nosača naredio je Pentagon s ciljem "uništenja transnacionalnih kriminalnih organizacija i suzbijanja narkoterorizma u obrani domovine", priopćila je mornarica.

Nosač zrakoplova već je već prije nekoliko dana stigao do operativne zone Američkog južnog zapovjedništva, koja se proteže preko Karipskog mora i voda koje graniče sa Središnjom i Južnom Amerikom. 

U četvrtak je američki ministar obrane Pete Hegseth, koji se nedavno počeo zvati "ministrom rata", najavio operaciju Južno koplje kojemu je cilj borba protiv krijumčarenja narkotika u regiji. Nije otkrio detalje o konkretnim napadima ili lokacijama.

Proteklih tjedana, američka vojska iznova je ciljala brodove koji navodno prevoze krijumčare drogom na Karibima i Pacifiku. Pentagon je potvrdio agenciji dpa da je do početka tjedna bilo 20 napada u kojima je ubijeno 79 ljudi.

Washington krivi bande, od kojih neke dolaze iz Venezuele, za priljev droge u SAD. Caracas je osudio snažnu američku vojnu prisutnost kao prijeteću gestu.

Napadi su također izazvali međunarodne kritike i potaknuli Ujedinjene narode da pozovu SAD da se suzdrži od napada. Raspoređivanje nosača zrakoplova potaknulo je nagađanja da Washington možda cilja na rušenje režima u Venezueli, koja ima najveće zalihe nafte na svijetu.

Trumpova administracija optužuje predsjednika Nicolasa Madura da je upleten u trgovinu drogom u SAD-u. Trump je također nedavno potvrdio da je odobrio tajne operacije CIA-e u Venezueli.

Teme
Američka vojska Karipsko more Nicolas Maduro SAD Venezuela operacija Južno koplje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ