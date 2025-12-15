Oglas

Rob Reiner

Američki predsjednik o smrti slavnog redatelja: Bolovao je od "Sindroma opsjednutosti Trumpom"

N1 Info
15. pro. 2025. 19:27
Donald Trump
PATRICK SMITH / Getty Images via AFP

Donald Trump pokrenuo je izvanredan napad na filmskog redatelja Roba Reinera, koji je u nedjelju pronađen izboden na smrt zajedno sa suprugom, dok je otkriveno da je njegov sin uhićen pod optužbom za ubojstvo.

Američki predsjednik napisao je u objavi na Truth Socialu da je Reiner bio „mučen i problematičan, ali nekoć vrlo talentiran filmski redatelj i komičarska zvijezda“, piše SkyNews.

Trump je rekao da su Reiner i njegova supruga umrli „navodno zbog bijesa koji je izazvao kod drugih svojim golemim, neumoljivim i neizlječivim poremećajem koji sakati um, poznatim kao SINDROM OPSJEDNUTOSTI TRUMPOM (eng. TRUMP DERANGEMENT SYNDROME), ponekad nazivan i TDS“.

„Bio je poznat po tome što je dovodio ljude do LUDILA svojom bijesnom opsesijom predsjednikom Donaldom J. Trumpom, pri čemu je njegova očita paranoja dosegla nove vrhunce kako je Trumpova administracija nadmašila sve ciljeve i očekivanja veličine, a sa Zlatnim dobom Amerike pred nama, možda kao nikada prije. Neka Rob i Michele počivaju u miru“, napisao je Trump.

U međuvremenu, Reinerov sin Nick (32) „priveden je zbog ubojstva“ i zadržan uz jamčevinu od 4 milijuna dolara u vezi sa smrću svojih roditelja, izjavio je načelnik policije Los Angelesa Jim McDonnell.

Nick Reiner javno je govorio o svojim borbama s ovisnošću, nakon što je do 18. godine više puta prolazio kroz ustanove za liječenje, s razdobljima beskućništva i povremenim recidivima.

Reiner i njegov sin istražili su svoj težak odnos te Nickove borbe s ovisnošću o heroinu i beskućništvom u filmu iz 2016. godine Being Charlie, koji su zajedno napisali.

Republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene osvrnula se na Nickovu „ovisnost o drogama i druge probleme“ u izjavi na platformi X.

„Ovo je obiteljska tragedija, a ne pitanje politike ili političkih neprijatelja“, rekla je Greene.

„Mnoge se obitelji nose s članom obitelji koji ima problema s ovisnošću i mentalnim zdravljem. To je izuzetno teško i trebalo bi biti dočekano s empatijom, osobito kada završi ubojstvom.“

Bivši američki predsjednik Barack Obama napisao je na X-u: „Michelle i ja slomljeni smo zbog tragične smrti Roba Reinera i njegove voljene supruge Michele. Robova postignuća u filmu i televiziji dala su nam neke od naših najdražih priča na ekranu.“

Teme
donald trump nick reiner rob reiner

