BUĐENJE IZ AMERIČKOG SNA
Amerikanci se sele na Stari kontinent, a mnogi biraju srednju i istočnu Europu. Evo zašto
Sve veći broj Amerikanaca seli se u destinacije u srednjoj i istočnoj Europi, poput Krakova u Poljskoj. CNN-ova reportaža otkriva zašto napuštaju SAD
Želja Amerikanaca za preseljenjem u inozemstvo doseže rekordne razine: svaki peti kaže da bi se preselio kad bi imao priliku, prema istraživanju Gallupa iz 2025.
Najpopularnije destinacije su Francuska, Italija, Španjolska i Portugal, no raste interes i za manje razvikanim zemljama poput Rumunjske, Bugarske, Slovačke, Poljske, Albanije i Estonije.
Jean-Francois Harvey iz imigracijske tvrtke Harvey Law Group kaže da je broj upita Amerikanaca za te zemlje naglo porastao — s jednog do dva mjesečno na 10 do 12 tjedno.
"Ljudi sve više istražuju svoje podrijetlo i traže mogućnosti dobivanja državljanstva”, kaže Harvey za CNN.
Dok neke zapadne zemlje pooštravaju imigracijska pravila, istočnoeuropske nude povoljnije uvjete, uključujući porezne olakšice i lakše dobivanje državljanstva.
Zašto Rumunjska?
Dragoș Poede iz tvrtke Door to Romania kaže da je broj američkih klijenata porastao pet puta u 18 mjeseci.
Razlozi su jednostavni: sigurnost, dostupno zdravstvo, obrazovanje i niži troškovi života.
Mnogi Amerikanci navode i osjećaj nesigurnosti kod kuće zbog političkih razloga.
"Američki san više nije ono što je bio", kaže Poede.
Scarano i njegova supruga slažu se — posebno ističu visoke troškove života i strah od nasilja.
"Kad smo došli na festival u Rumunjskoj, rekla sam mu: ovdje nema šanse da nas netko upuca. Nisam ni shvaćala koliko me to opterećivalo”, kaže Attaguile.
Privlačnost Poljske
Natalie Boruk preselila se 2025. iz SAD-a u Poljsku, odakle potječu njezini roditelji.
Zahvaljujući državljanstvu, preseljenje joj je bilo jednostavnije, dok je njezin suprug morao proći složeniji proces.
Unatoč izazovima poput jezika i zime, prednosti su velike: niži troškovi života, bolja kvaliteta stanovanja i razvijena startup scena.
Albanija i Estonija u usponu
Albanija privlači Amerikance jer omogućuje boravak do godinu dana bez vize i ima vrlo nizak trošak života.
Estonija pak privlači tehnološkim okruženjem i digitaliziranom državom, uz relativno niske poreze.
Finska i druge nordijske zemlje nude programe za privlačenje stručnjaka, naglašavajući kvalitetu života i socijalne beneficije.
Autentičniji život
Amerikanci koji se sele u manje popularne destinacije često pronalaze autentičniji način života.
Pisac Mike Dunphy, koji se preselio u Prag, kaže da mu odgovara manji broj Amerikanaca i niži troškovi života.
"Nisam se preselio iz Amerike da bih bio okružen Amerikancima”, kaže.
Mnogi ipak prate događanja u SAD-u, osobito rasprave o dvojnim državljanstvima.
Jordan Blake Banks, koja živi u Finskoj, kaže da bi joj eventualna zabrana dvojnog državljanstva bila "nemoguć izbor”.
