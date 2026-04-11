BUĐENJE IZ AMERIČKOG SNA

Amerikanci se sele na Stari kontinent, a mnogi biraju srednju i istočnu Europu. Evo zašto

11. tra. 2026. 22:40
Sve veći broj Amerikanaca seli se u destinacije u srednjoj i istočnoj Europi, poput Krakova u Poljskoj. CNN-ova reportaža otkriva zašto napuštaju SAD

Želja Amerikanaca za preseljenjem u inozemstvo doseže rekordne razine: svaki peti kaže da bi se preselio kad bi imao priliku, prema istraživanju Gallupa iz 2025.

Najpopularnije destinacije su Francuska, Italija, Španjolska i Portugal, no raste interes i za manje razvikanim zemljama poput Rumunjske, Bugarske, Slovačke, Poljske, Albanije i Estonije.

Jean-Francois Harvey iz imigracijske tvrtke Harvey Law Group kaže da je broj upita Amerikanaca za te zemlje naglo porastao — s jednog do dva mjesečno na 10 do 12 tjedno.

"Ljudi sve više istražuju svoje podrijetlo i traže mogućnosti dobivanja državljanstva”, kaže Harvey za CNN.

Dok neke zapadne zemlje pooštravaju imigracijska pravila, istočnoeuropske nude povoljnije uvjete, uključujući porezne olakšice i lakše dobivanje državljanstva.

Zašto Rumunjska?

Dragoș Poede iz tvrtke Door to Romania kaže da je broj američkih klijenata porastao pet puta u 18 mjeseci.

Razlozi su jednostavni: sigurnost, dostupno zdravstvo, obrazovanje i niži troškovi života.

Mnogi Amerikanci navode i osjećaj nesigurnosti kod kuće zbog političkih razloga.

"Američki san više nije ono što je bio", kaže Poede.

Scarano i njegova supruga slažu se — posebno ističu visoke troškove života i strah od nasilja.

"Kad smo došli na festival u Rumunjskoj, rekla sam mu: ovdje nema šanse da nas netko upuca. Nisam ni shvaćala koliko me to opterećivalo”, kaže Attaguile.

Privlačnost Poljske

Natalie Boruk preselila se 2025. iz SAD-a u Poljsku, odakle potječu njezini roditelji.

Zahvaljujući državljanstvu, preseljenje joj je bilo jednostavnije, dok je njezin suprug morao proći složeniji proces.

Unatoč izazovima poput jezika i zime, prednosti su velike: niži troškovi života, bolja kvaliteta stanovanja i razvijena startup scena.

Albanija i Estonija u usponu

Albanija privlači Amerikance jer omogućuje boravak do godinu dana bez vize i ima vrlo nizak trošak života.

Estonija pak privlači tehnološkim okruženjem i digitaliziranom državom, uz relativno niske poreze.

Finska i druge nordijske zemlje nude programe za privlačenje stručnjaka, naglašavajući kvalitetu života i socijalne beneficije.

Autentičniji život

Amerikanci koji se sele u manje popularne destinacije često pronalaze autentičniji način života.

Pisac Mike Dunphy, koji se preselio u Prag, kaže da mu odgovara manji broj Amerikanaca i niži troškovi života.

"Nisam se preselio iz Amerike da bih bio okružen Amerikancima”, kaže.

Mnogi ipak prate događanja u SAD-u, osobito rasprave o dvojnim državljanstvima.

Jordan Blake Banks, koja živi u Finskoj, kaže da bi joj eventualna zabrana dvojnog državljanstva bila "nemoguć izbor”.

albanija amerika amerikanci donald trump estonija eu iseljavanje migracije poljska rumunjska sad češka

