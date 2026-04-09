PROEUROPSKI NA LEDU
U Bruxellesu cvatu euroskeptični i desno orijentirani think tankovi, podržava ih Amerika
Europska komisija smanjila je milijune eura financiranja etabliranim proeuropskim think tankovima — upravo u trenutku kada euroskeptične organizacije jačaju svoj utjecaj.
Europski think tankovi navode da su prisiljeni smanjivati aktivnosti ili otpuštati zaposlenike otkako je Komisija prošle godine ukinula značajan dio financiranja. Prema francuskom mediju L’Informé, manjak sredstava iznosi 7,8 milijuna eura.
Smanjenje financiranja uslijedilo je, piše Politico, nekoliko mjeseci nakon što su konzervativne organizacije, uključujući mađarski MCC Brussels, kritizirale da se novac troši na "EU propagandu“ koja ide isključivo skupinama koje promiču "dublju europsku integraciju“.
Amerikanci financiraju desno orijentirane euroskeptike
Dok su proeuropske organizacije ostale bez dijela sredstava, desno orijentirani think tankovi u Bruxellesu jačaju svoju prisutnost i financiranje, često uz podršku donatora iz Sjedinjenih Država.
"Cijela situacija s think tankovima mogla bi se pomaknuti prema anti-europskom smjeru“, rekao je zastupnik Zelenih u Europskom parlamentu Daniel Freund. „EU se mora braniti od onih koji je žele uništiti. Ne možemo istovremeno prihvaćati neprijateljske organizacije, bilo ruske, mađarske ili američke, a istodobno uskraćivati financiranje važnim, znanstveno utemeljenim i demokratskim organizacijama.“
Dugogodišnja podrška
Komisija financira think tankove kroz program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), koji ima cilj "zaštititi i promicati prava i vrijednosti utvrđene u ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima“.
Tim sredstvima financiraju se organizacije koje organiziraju događanja, izrađuju analize i provode istraživanja o europskim pitanjima i integraciji. Korisnici su često, iako ne isključivo, organizacije s proeuropskim stavovima.
Financiranje je smanjeno jer je postalo "politički teže opravdati“ podršku proeuropskim organizacijama, rekao je Fabian Zuleeg, direktor Europskog političkog centra (EPC), jedne od organizacija koja nije dobila obnovu financiranja.
Katastrofalne odluke
Glasnogovornik Europske komisije Thomas Regnier nije izravno odgovorio je li odluka bila politički motivirana, ali je naglasio da je postupak "vrlo konkurentan“ i da se prijave ocjenjuju prema jasno definiranim kriterijima. Od 203 prijave u 2025., financiranje je dobilo 70 organizacija.
Organizacije se za sredstva prijavljuju svake tri godine. Mnoge pogođene organizacije koristile su ta sredstva za osnovne troškove, poput plaća zaposlenika.
Među njima su Institut Jacques Delors iz Pariza, koji je dobivao oko 350.000 eura godišnje, te Zaklada Robert Schuman, bliska Europskoj pučkoj stranci, s oko 400.000 eura godišnje.
Optužbe za "kupovanje“ stavova
Smanjenje financiranja uslijedilo je nakon optužbi desnih organizacija da je neke skupine "plaćala Komisija da budu proeuropske“, rekao je Zuleeg.
„Bez obzira na razlog, ovo šalje potpuno pogrešnu poruku“, dodao je.
Istodobno, dok tradicionalni proeuropski think tankovi gube sredstva, novi euroskeptični i desno orijentirani think tankovi sve više jačaju utjecaj u Bruxellesu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare