Gotovo dvije trećine ispitanika, prenosi Politico, smatra da su "najbolje godine iza nas" (63 posto), dok 77 posto vjeruje da će život u njihovoj zemlji "biti teži za sljedeću generaciju", pokazuje istraživanje agencije za strateške komunikacije FGS Global, koje je u studenome obuhvatilo više od 11.000 ljudi u 23 države članice Europske unije.