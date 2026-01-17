Oglas

"Ne Islamskoj republici Iran"

Tisuće ljudi prosvjedovale u Njemačkoj u znak potpore promjena u Iranu

author
Hina
|
17. sij. 2026. 22:43
Njemačka
KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Masovni prosvjedi u Iranu potaknuli su okupljanja tisuća ljudi u njemačkim gradovima u subotu, na kojima se pozivalo na promjenu i iskazivalo protivljenje režimu.

Oglas

Prosvjedi u Hamburgu i Dusseldorfu bili su među najvećim događajima koje su organizirale različite skupine.

Mnogi sudionici izrazili su potporu Rezi Pahlaviju, sinu posljednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut u revoluciji 1979. godine. Pahlavi, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Državama, nastojao se pozicionirati se kao vodeća opozicijska figura u jeku nemira u Iranu.

Pod sloganom "Ne Islamskoj republici Iran" u Hamburgu se okupilo nekoliko tisuća ljudi. U Dusseldorfu je policija je izbrojala barem 2500 prosvjednika. U Kölnu se održalo nekoliko skupova solidarnosti, a na svakom je sudjelovalo nekoliko stotina ljudi.

Također su bili prosvjedi u Berlinu, Frankfurtu i Bielefeldu.

Skupovi odražavaju rastuću međunarodnu podršku za prosvjede u Iranu, gdje su podivljala inflacija i kolaps valute potaknuli bijes prema režimu.

Prosvjedi protiv gospodarskih problema pretvorili su se u žestoke nemire u zemlji, a sigurnosne snage odgovorile su brutalnim gušenjem protuvladinih prosvjeda.

Aktivisti kažu da je ubijeno više od 3400 ljudi otkad su prosvjedi izbili krajem prosinca. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
iran njemačka prosvjedi reza pahlavi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ