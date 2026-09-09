Banka za obranu i sigurnost u problemima i prije osnivanja: Plan je bio prikupiti sto milijardi dolara...

Desetak banaka, uključujući JPMorgan Chase i Deutsche Bank, uložilo je usluga i sredstava u vrijednosti oko deset milijuna dolara u uspostavu institucije te platilo oglas u Financial Timesu koji DSRB opisuje kao projekt s "obilježjima buduće institucije s rejtingom AAA" – no Elisabeth Rudman iz agencije Morningstar DBRS podsjeća da kreditnu sposobnost multilateralnih institucija prvenstveno određuje potpora temeljnih dioničara, a ne broj potpisnica deklaracije.