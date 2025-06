Benčić tvrdi da DIP nije odradio svoj posao: Tražit ćemo odgovore

"Tražit ćemo odgovore zašto je došlo do takve nagle promjene prakse i kako do takve nagle promjene prakse uvijek dolazi samo onda kada to ide u korist vladajućoj stranci. Najeklatantniji primjer je Zadar i zaista su u pravu i neki bivši zastupnici javne osobe kada kažu da se i Hrvatska ovih dana brani u Zadru. To je točno. Mi smo u kontaktu sa našim kandidatima dolje, dajemo im punu podršku da i dalje pokažu i dokažu što se sve u Zadru dogodilo", istaknula je Benčić.