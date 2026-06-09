Izraelska vojska izdala upozorenje prije napada: Stanovnici libanonskog Tira bježe iz grada

"Hitno upozorenje stanovnicima Tira, uključujući kršćansku četvrt, kampove (palestinskih izbjeglica) i okolne četvrti", navodi se u poruci koju je na društvenoj mreži X na arapskom objavio glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee, naređujući stanovnicima da se evakuiraju sjeverno od rijeke Zahrani, oko 40 kilometara od granice s Izraelom.