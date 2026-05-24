Bogata pokrajina ide na referendum o napuštanju Kanade

Daniel Béland, profesor političkih znanosti na Sveučilištu McGill u Montrealu, istaknuo je da se Smith javno protivi neovisnosti, zbog čega su neki njezino stajalište usporedili sa stajalištem tadašnjega britanskog premijera Davida Camerona uoči referenduma o brexitu, koji je on prihvatio kako bi obuzdao glasnu frakciju unutar svoje vladajuće stranke iako nije želio da Ujedinjeno Kraljevstvo napusti Europsku uniju.