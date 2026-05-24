Bogata pokrajina ide na referendum o napuštanju Kanade

Kanadska pokrajina Alberta, bogata naftom, održat će u listopadu referendum o napuštanju Kanade, no pokrajinska premijerka rekla je da to zapravo neće biti glasanje o samom odcjepljenju.
Premijerka Danielle Smith rekla je da će birači umjesto toga odlučivati o tome je li došlo vrijeme za održavanje referenduma o izlasku iz Kanade.
"Želim biti jasna. Podržavam ostanak Alberte u Kanadi i tako bih glasala o odcjepljenju na pokrajinskom referendumu. To je ujedno i stajalište moje vlade", rekla je Smith u televizijskom obraćanju.
Pitanje će glasiti jesu li za to da Alberta ostane u Kanadi ili da poduzme pravne korake u skladu s ustavom kako bi se održao obvezujući referendum o odlasku.
Ian Brodie, bivši predstojnik ureda nekadašnjega konzervativnog premijera Stephena Harpera, a danas profesor političkih znanosti na Sveučilištu u Calgaryju, rekao je da Smith očito postupa vrlo oprezno.
"Glasanje o tome žele li ljudi uopće glasanje. To je dobar način da se prevrtljivim biračima omogući da se okrenu protiv odcjepljenja", rekao je Brodie.
Pregovori sa saveznom vladom
Potvrdan odgovor na obvezujućem referendumu ne bi automatski značio neovisnost. Prvo bi se morali održati pregovori sa saveznom vladom.
Po odluci kanadskog vrhovnog suda iz 1998. pokrajine ne mogu jednostrano odcijepiti od Kanade.
Daniel Béland, profesor političkih znanosti na Sveučilištu McGill u Montrealu, istaknuo je da se Smith javno protivi neovisnosti, zbog čega su neki njezino stajalište usporedili sa stajalištem tadašnjega britanskog premijera Davida Camerona uoči referenduma o brexitu, koji je on prihvatio kako bi obuzdao glasnu frakciju unutar svoje vladajuće stranke iako nije želio da Ujedinjeno Kraljevstvo napusti Europsku uniju.
"Politički gledano, čini se da je Smith odlučna u tome kako bi umirila pristaše vlastite stranke koji traže referendum. Ako ne postupi tako, mogla bi se suočiti s potencijalno opasnom pobunom unutar stranačkih redova", rekao je Béland.
Savezna liberalna vlada premijera Marka Carneyja surađuje sa Smith na izgradnji naftovoda do pacifičke obale kako bi zadovoljila mnoge stanovnike Alberte.
"Kanadska vlada čvrsto vjeruje da su interesi stanovnika Alberte i svih Kanađana najbolje zaštićeni kada radimo zajedno", objavio je na društvenim mrežama savezni ministar Dominic LeBlanc.
Béland je rekao da je pitanje premijerke Smith sročeno tako da bi neki birači mogli glasati za referendum o neovisnosti kako bi poslali poruku saveznoj vladi i ostatku Kanade, a da zapravo ne preuzmu rizik izravnog glasanja za neovisnost.
"To bi moglo smanjiti prividne uloge, pa bi neki birači lakše pomislili da mogu poslati političku poruku ostatku zemlje bez rizika da pokrajinu dovedu do točke bez povratka", rekao je.
Potpora napuštanju Kanade manja od 30 posto
Béland je rekao da bi mogući budući referendum vjerojatno propao jer je potpora odvajanju od Kanade nešto manja od 30 posto, ali je napomenuo da su kampanje važne.
Vođa oporbe u saveznom parlamentu, konzervativac Pierre Poilievre, ranije je rekao da će on i svi konzervativni zastupnici u parlamentu tijekom referendumske kampanje zagovarati da Alberta ostane dio Kanade.
Smith je rekla da je sutkinja prošlog tjedna pogriješila kada je presudila da je građanska peticija osmišljena za pokretanje referenduma protuustavna.
"U svom obraćanju Smith je objasnila da nedavna sudska odluka trenutačno onemogućuje takav obvezujući referendum, što opravdava novo pitanje", rekao je Béland.
