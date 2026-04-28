Neeuropska zemlja pozvana na samit Europske političke zajednice: "Gradimo globalni savez za obranu mira"

Hina
28. tra. 2026. 16:52
A photo shows European Union flags in the Europa Building before the EU-Western Balkans summit at the European Council in Brussels on December 18, 2024. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
NICOLAS TUCAT / AFP

Kanada je pozvana na sljedeći samit Europske političke zajednice početkom svibnja u Erevanu, što je prvi put da je neka neeuropska zemlja pozvana na taj skup.

“Zajedno s premijerom Nikolom Pašinjanom pozvao sam kanadskog premijera Marka Carneya da sudjeluje kao gost na sljedećem samitu Europske političke zajednice u Erevanu”, objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

 “Europa i Kanada nisu samo istomišljenici, nego više od toga - zajedno gradimo globalni savez za obranu mira, zajedničkog prosperiteta i multilateralizma”, istaknuo je Costa.

 Zbog stalne napetosti s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa Kanada nastoji ojačati svoje trgovinske veze s Europom.

Sastanak na vrhu Europske političke zajednice održat će se 4. svibnja u glavnom gradu Armenije Erevanu. 

Europska politička zajednica (EPC) osnovana je na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Prvi sastanak održan je u listopadu 2022. godine u Pragu.

Taj forum okuplja 47 europskih zemalja, sve osim Rusije i Bjelorusije, radi koordinacije odgovora na zajednička pitanja i izazove.

EPC nema svoje tajništvo, stalno osoblje ni financijska sredstva.

Samiti EPC-a održavaju se dvaput godišnje, jedan u državi koja predsjedava Vijećem EU-a, a drugi u zemlji izvan EU-a.

Zadnji je održan jesenas u Kopenhagenu za vrijeme danskog predsjedanja Vijećem EU-a.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

