Božo Kovačević: Podjela između predsjednika i premijera identična je podjeli unutar EU-a

"Vjerojatno Rusiji odgovara stanovito odlaganje početka pregovora jer smatra da će osvojiti vojnim putem dio teritorija na kojima inzistira. No, mislim da se Putin opasno igra i testira Trumpove granice strpljenja, što mu se obilo o glavu nakon pregovora na Aljasci. U slučaju da Trump zaključi kako je Putin krivac za neuspjele pregovore, možemo očekivati dugotrajni i iscrpljujući rat. Što za Rusiju može biti ozbiljan problem jer nema neograničene ljudske potencijale, rusko društvo neće bez reakcija trpjeti znatno pogoršanje životnog standarda i veliki broj žrtava. Niti će se moći govoriti o specijalnoj operaciji ako ukrajinske rakete u većoj mjeri nastave pogađati mete na ruskom teritoriju. Jasno je da je Rusija neuspješna i mora se oslanjati na američku politiku."