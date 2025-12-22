Vanjskopolitički analitičar
Božo Kovačević: Podjela između predsjednika i premijera identična je podjeli unutar EU-a
Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je rat u Ukrajini, ali i odnose Europske unije s Rusijom.
Naime, prošli tjedan dogovoreno je na razini EU-a da će se zamrznuta ruska imovina iskoristiti kao jamstvo u slučaju da Rusi ne isplate ratnu odštetu Ukrajincima po završetku rata.
"Europska unija se ponaša kao da je već izvjesno tko je pobjednik u tom ratu i propisuje poraženom što treba činiti. To je vrlo slično onome na čemu inzistira Rusija, koja traži konačno teritorijalno razgraničenje kao temelj za kraj rata. I jedan i drugi pristup nisu konstruktivni pa otežavaju postizanje bilo kakvog dogovora", kazao je Kovačević.
"Ukrajina neće biti u stanju vratiti kredit"
S europskim pristupom složile su se 24 članice, tri nisu.
"Ova odluka podrazumijeva da ako Ukrajina neće biti u stanju vratiti taj kredit, a neće biti, to preuzima na sebe EU. Već sama ta odluka, da bi bila prihvaćena, morala je imati odredbu da neke zemlje ne snose teret tog kredita. Takav način donošenja odluka implicira mogućnost da bilo koja članica EU-a apstinira od provedbe, ako joj se ona ne sviđa. I to nije dobro."
Hrvatska se priklonila većini, ali premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović oko tog pitanja nisu usuglašeni iako se radi o jako važnim pitanjima.
"Tome svjedočimo od prvog dana. Podjela između predsjednika i premijera identična je podjeli unutar EU-a, gdje su na jednoj strani Mađarska, Slovačka i Češka, a na drugoj su Njemačka, Francuska, Europska komisija i predsjednik Europskog vijeća", navodi Kovačević pa nastavlja:
"Ono o čemu je predsjednik govorio, ne tiče se samo vanjske politike nego politike prema Rusiji. On zaključuje da bi bilo iracionalno da Rusija napadne NATO i čini mi se da je ta procjena točna. Iracionalno je bilo napasti Ukrajinu pa ju je napao. Zato, mislim da Europa mora jačati svoje obrambene kapacitete, ali ne treba intenzivirati diplomatsku komunikaciju s Rusijom. Kompletna politika EU-a je odbijanje bilo kakvog dijaloga s Rusijom, a to je politika kojom se priprema za rat."
"Da li je EU učinila išta oko normalizacije odnosa s Rusijom?"
Tijekom samita, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da bi bilo korisno razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
"Pokušao je razgovarati s njim, ali na takav način da je Putin shvatio kao da mu Macron dijeli lekcije i nije htio takav način. No, sad je izrazio spremnost novog razgovora, ali bez da mu se dijele lekcije. Da li je EU učinila išta oko normalizacije odnosa s Rusijom? Nije. Slijedila je američku politiku. A trenutno s Rusima pregovaraju samo Amerikanci, od kojih EU želi provedbu politike Joea Bidena, što nema smisla."
Na Floridi su u ovom trenutku pregovori, a već se mogu čuti pozivi na zaoštravanje odnosa s Rusijom ako Putin odbije ponuđeni mirovni plan.
"Energični potezi Donalda Trumpa su natjerali Putina na pregovore, a pod time mislim na sankcije kontra najvećih ruskih rafinerija. Istovremeno, EU donosi brojne zaključke i rezolucije, ali ne provodi ih u potpunosti. Zato Trump i kritizira EU. On smatra da Europa ima očekivanja od SAD-a, a ne ispunjava ona koja je sama postavila."
"Rusko društvo neće bez reakcija trpjeti pogoršanje standarda"
Putin u svemu tome ne odustaje od svojih uvjeta, a to je ukrajinski teritorij.
"Vjerojatno Rusiji odgovara stanovito odlaganje početka pregovora jer smatra da će osvojiti vojnim putem dio teritorija na kojima inzistira. No, mislim da se Putin opasno igra i testira Trumpove granice strpljenja, što mu se obilo o glavu nakon pregovora na Aljasci. U slučaju da Trump zaključi kako je Putin krivac za neuspjele pregovore, možemo očekivati dugotrajni i iscrpljujući rat. Što za Rusiju može biti ozbiljan problem jer nema neograničene ljudske potencijale, rusko društvo neće bez reakcija trpjeti znatno pogoršanje životnog standarda i veliki broj žrtava. Niti će se moći govoriti o specijalnoj operaciji ako ukrajinske rakete u većoj mjeri nastave pogađati mete na ruskom teritoriju. Jasno je da je Rusija neuspješna i mora se oslanjati na američku politiku."
Ruski general ubijen je jutros u Moskvi, kad mu je eksplodirala bomba postavljena ispod automobila.
"Ovo može biti krivnja Ukrajinaca, ali i unutarnji sukob, što ne bi čudilo", zaključio je Božo Kovačević.
