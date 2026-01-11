"Kao da se bave petogodišnjakom": Trump naredio da generali isplaniraju invaziju na Grenland

Donald Trump navodno je naredio zapovjednicima američkih specijalnih snaga da izrade plan za invaziju na Grenland, no toj se ideji oštro protive visoki vojni dužnosnici.
Ova dramatična vijest dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih napetosti, a mogla bi dovesti do potpunog kolapsa NATO saveza, piše britanski tabloid Daily Mail.
Trumpovi radikali ohrabreni akcijom u Venezueli
Izvori navode kako su Trumpovi politički radikali, predvođeni savjetnikom Stephenom Millerom, ohrabreni nedavnim uspjehom operacije hvatanja venezuelanskog vođe Nicolása Madura.
17-year-old Stephen Miller: “Torture is the way to go…Torture is a celebration of life and human dignity.”— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 8, 2026
pic.twitter.com/xQV6CrPLjt
Zbog toga žele brzo djelovati i zauzeti strateški važan otok prije nego što to učine Rusija ili Kina.
Britanski diplomati smatraju da je Trump motiviran i željom da odvrati pažnju američkih birača od lošeg stanja gospodarstva uoči predstojećih međuizbora, na kojima bi mogao izgubiti kontrolu nad Kongresom.
Vojni vrh odbio Trumpov zahtjev, misle da je "lud i protuzakonit"
Prema izvorima, predsjednik je zatražio od Zajedničkog zapovjedništva za specijalne operacije (JSOC) da pripremi plan invazije. Međutim, Združeni stožer američke vojske protivi se takvom potezu, smatrajući ga protuzakonitim i bez podrške Kongresa. Jedan izvor otkrio je kako ga pokušavaju odgovoriti drugim prijedlozima.
The US will annex Greenland under the pretext that Denmark has not taken care of it and its people— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 30, 2025
- The US already has a military base in Greenland, and Denmark donated all its F-16s and much of its weapons to the US-led proxy war in Ukraine. What will its European allies do? pic.twitter.com/5NmqXHGskw
"Pokušali su odvratiti Trumpa razgovorom o manje kontroverznim mjerama, kao što su presretanje ruskih brodova iz "flote iz sjene" - tajne mreže stotina plovila kojima upravlja Moskva kako bi izbjegla zapadne sankcije - ili pokretanje napada na Iran."
Diplomatski izvor je situaciju sažeo riječima: "Generali misle da je Trumpov plan za Grenland lud i protuzakonit. Stoga ga pokušavaju odvratiti drugim velikim vojnim operacijama. Kažu da je to kao da se bave petogodišnjakom."
