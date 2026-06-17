"izolirani incident”
Britanski par s jahte na koju su pucali Rusi: "Bilo je nadrealno”
Britanski umirovljeni bračni par koji se nalazio na jahti u čijoj je blizini ruski ratni brod ispalio hice upozorenja u Engleskom kanalu opisao je to iskustvo za BBC kao "nadrealno”.
Jane i Alan Kelvey plovili su u utorak ujutro od obale otoka Wight kada su se našli u neposrednoj blizini ruske fregate Admiral Grigorovič.
Ratni brod pucao je ispred putanje jahte registrirane u Ujedinjenom Kraljevstvu, u onome što je Ministarstvo obrane opisalo kao „izolirani incident”.
Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da se jahta "opasno približavala” ratnom brodu, no bračni par tvrdi da „sigurno nisu bili na kursu sudara”.
Prisjećajući se incidenta, Jane Kelvey rekla je za BBC:
"[Ratni brod] oglasio se pet puta brodskom sirenom, što znači: ‘Jeste li nas vidjeli?’
Odmah smo skrenuli dva stupnja ulijevo kako bi mogli vidjeti da smo namjerno promijenili kurs, što je značilo da smo ih uočili.
Otprilike minutu kasnije ponovno su se oglasili s pet zvučnih signala, a odmah zatim uslijedila su četiri do pet hitaca iz lakog pješačkog naoružanja.
“They gave another five blasts on their horn, immediately followed by four to five small arms fire.”— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) June 16, 2026
British couple Jane and Alan Kelvey exclusively tell #Newsnight about how their yacht had warning shots fired near it by a Russian warship in the English Channel. pic.twitter.com/VMjdYO0RuO
To nije bilo usmjereno prema nama – vjerujemo da su to bili hici upozorenja ispaljeni u zrak.”
U ranijem priopćenju u utorak rusko Ministarstvo obrane navelo je da je posada Admirala Grigoroviča pucala iz pušaka ispred putanje jahte dok se ona „opasno približavala” brodu.
Ministarstvo je navelo da je tome prethodilo nekoliko pokušaja uspostavljanja radio-veze s jahtom te ispaljivanje signalnih raketa upozorenja. Dodali su da su njihovi mornari postupali „strogo u skladu s međunarodnim propisima o pomorskoj plovidbi”.
Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane rekao je za BBC:
„Nakon pokušaja uspostavljanja kontakta s britanskim plovilom u Kanalu, Grigorovič je ispalio hice upozorenja. Oni nisu bili usmjereni prema plovilu, već su predstavljali pokušaj sprječavanja mogućeg sudara.”
Jane je rekla da njihova jahta Bright Future „sigurno nije bila na kursu sudara”.
„Što se nas tiče, nije bilo nikakvog incidenta sve dok nije počela pucnjava”, rekla je.
Pucnjavu je nazvala „potpuno nepotrebnom” te dodala da je incident prijavila kao opasnost za plovidbu „jer je to ono što se treba učiniti”.
Incident se južno od otoka Wight, izvan britanskih teritorijalnih voda.
BBC doznaje da je mala jedrilica bez motora, nakon isplovljavanja iz Ujedinjenog Kraljevstva, zbog maglovitih uvjeta plutala prema ratnom brodu.
Britanski dužnosnici vjeruju da je Admiral Grigorovič pokušavao signalizirati da se jahta kreće nošena strujama i vjetrom, a ne vlastitim pogonom, zbog čega je manje upravljiva te je posada ratnog broda možda procijenila da postoji veći rizik od sudara.
The #RoyalNavy led the interdiction of a shadow fleet tanker in the Channel, with @HMSSutherland and @HMSLedbury on task as @RoyalMarines boarded via helicopter. @hms_tyne and @hms_mersey were also on duty as they intercepted a Russian frigate.— Royal Navy (@RoyalNavy) June 15, 2026
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Brodica s britanskog patrolnog broda HMS Tyne poslana je do jahte kako bi prikupila informacije i provjerila sigurnost posade.
Kada je novinarka BBC Victoria Derbyshire upitala supružnike jesu li se uplašili nakon što su čuli pucnjeve, mirno su odgovorili da nisu.
Jane se našalila da je samo čučnula i navukla platneni pokrov preko glave „kako bi se zaštitila”, dok je njezin suprug nastavio upravljati plovilom.
Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što su pripadnici britanskih Kraljevskih marinaca u nedjelju u Kanalu presreli tanker iz ruske „flote u sjeni” koji je prevozio naftu pod sankcijama, u prvoj takvoj operaciji britanske vojske.
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