Čečenski vođa i Putinov saveznik hitno hospitaliziran

Prema izvoru Novaya Gazeta Europe, prenosi Ukrainska Pravda, Kadirov je u glavni grad stigao kako bi sudjelovao na sjednici Državnog vijeća kojom je predsjedao Vladimir Putin. Međutim, njegovo se zdravstveno stanje naglo pogoršalo te je vozilom hitne pomoći s intenzivnom njegom prevezen u Središnju kliničku bolnicu Administracije predsjednika Ruske Federacije.