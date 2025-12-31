Čečenski vođa i Putinov saveznik hitno hospitaliziran

Ramzan Kadirov, štićenik Kremlja i čelnik Čečenije, hitno je hospitaliziran u Moskvi u noći s 24. na 25. prosinca.
Prema izvoru Novaya Gazeta Europe, prenosi Ukrainska Pravda, Kadirov je u glavni grad stigao kako bi sudjelovao na sjednici Državnog vijeća kojom je predsjedao Vladimir Putin. Međutim, njegovo se zdravstveno stanje naglo pogoršalo te je vozilom hitne pomoći s intenzivnom njegom prevezen u Središnju kliničku bolnicu Administracije predsjednika Ruske Federacije.
Sjednica Državnog vijeća održana je bez predstavnika Čečenije.
„U Moskvi su ga jedva uspjeli reanimirati, nakon čega se vratio kući i od tada se nije pojavljivao u javnosti", tvrdi izvor.
Navodi se i da je Kadirov ranije ove godine već bio hospitaliziran u privatnoj klinici u Groznom. Nakon toga njegovo se stanje nastavilo pogoršavati.
Sam Kadirov izjavio je da ima „živčane slomove“ i „stalan osjećaj napetosti“, navodno zbog sudjelovanja čečenskih boraca u ratu protiv Ukrajine.
Ranije je istraga Novaye Gazete Europe izvijestila da se Kadirovo zdravstveno stanje značajno pogoršava, što je potaknulo promjene vlasti u Čečeniji. U svibnju je Kadirov izjavio da je zatražio razrješenje s dužnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
