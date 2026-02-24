Četiri godine ruske invazije na Ukrajinu: Nazire li se kraj iscrpljujućem sukobu?

Predsjednik Volodimir Zelenski ostao je u glavnom gradu, a bitka za Kijev postala je prva velika prekretnica u ratu. Borbe oko aerodroma Hostomelj, zaustavljena ruska kolona sjeverno od grada i snažan otpor ukrajinskih snaga srušili su plan o brzom zauzimanju prijestolnice, iako su ruski propagandisti najavljivali da će sve trajati tri dana.