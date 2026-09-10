Četiri muškarca izbodena u Londonu, jedan je kritično. Uhićeno sedam osoba

Ilustracija: AFP/HENRY NICHOLLS

Sedam muškaraca uhićeno je nakon što su četverica muškaraca izbodena nožem u prometnoj ulici u jugoistočnom Londonu, pri čemu je jedan od njih u kritičnom stanju, priopćila je policija.

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Policija je reagirala na prepirku na Bromley High Streetu oko 14:15 sati, priopćila je metropolitanska policija, nakon čega su forenzičari uočeni unutar i ispred restorana brze prehrane KFC. Na tlu su se mogle vidjeti oznake dokaza.

Na mjesto su stigli i hitna pomoć i helikopter, nakon što su pronađena četvorica muškaraca s ubodnim ranama.

Trojica su prevezena u bolnicu s ozljedama koje nisu opasne po život, dok je jedan i dalje u kritičnom stanju, priopćila je policija.

Glasnogovornik metropolitanske policije rekao je da se "policijske istrage nastavljaju, a vjeruje se da ne postoji šira prijetnja javnosti".