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"najosjetljiviji spis"

CIA deklasificirala bilješke o Al-Kaidi

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Hina
|
11. ruj. 2026. 21:54
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Sept. 11, 2001 photo, firefighters work beneath destroyed mullions. (AP Photo/Mark Lennihan, File)
AP/Mark Lennihan

CIA je u petak deklasificirala više od 70 predsjedničkih obavještajnih bilješki koje se odnose na džihadističku skupinu Al-Kaidu i njezina bivšega vođu Osamu bin Ladena, 25 godina nakon napada 11. rujna.

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Ova objava donosi "transparentnost bez presedana u najosjetljiviji obavještajni spis u Americi, koji pokriva godine koje su prethodile i dan nakon jednoga od najmračnijih trenutaka u našoj povijesti", navela je CIA u priopćenju.

Ti dokumenti "prate kako se mijenjalo razumijevanje analitičara CIA-e u pogledu Al-Kaide, kao i njihove napore da rasvijetle planove napada Osame bin Ladena, unatoč rijetkim, nejasnim i nepotpunim informacijama", dodaje se u priopćenju.

Jedna od bilješki, od 10. rujna 1998., upozorava na to da bi Al-Kaida "mogla srušiti zrakoplov pun eksploziva na neki američki grad".

Druga, od 4. prosinca 1998., navodi da se Osama bin Laden "i njegovi saveznici pripremaju za napade u Sjedinjenim Državama, uključujući otmicu zrakoplova".

Sjedinjene Države bile su 11. rujna 2001. meta četiriju koordiniranih samoubilačkih napada koje je izvelo 19 pripadnika islamističke skupine Al-Kaide i u kojima je poginulo gotovo 3000 ljudi.

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Teme
9/11 al-kaida amerika cia sad

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