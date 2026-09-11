Četvrt stoljeća nakon 11. rujna: Ovo su traume s kojima Amerika i Zapad nisu uspjeli izaći na kraj

„Odmah nakon napada u New Yorku svijet je pokazao izuzetnu simpatiju i suosjećanje s američkim žrtvama. Sama intervencija u Afganistanu, iako danas, nakon 25 godina, možemo govoriti o tome je li mogla biti izvedena bolje i koje su bile njezine greške, bila je legitimizirana odlukom Vijeća sigurnosti i podržana od velikog broja zemalja koje su tamo poslale svoje trupe.“