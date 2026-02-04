Smrt 53-godišnjaka, koji se nekoć naširoko smatrao očevim nasljednikom, u utorak je potvrdio čelnik njegova političkog tima, prenosi Libijska novinska agencija.
Njegov odvjetnik rekao je za novinsku agenciju AFP da je „četveročlana komandna jedinica” izvršila atentat u njegovu domu u gradu Zintanu, iako nije jasno tko stoji iza napada. prenosi BBC.
U drugoj verziji događaja, njegova sestra izjavila je za libijsku televiziju da je preminuo u blizini granice zemlje s Alžirom.
Saif al-Islam Gadafi dugo se smatrao najutjecajnijom i najstrašnijom osobom u zemlji nakon svog oca, koji je vladao Libijom od 1969. godine sve do svrgavanja i smrti tijekom ustanka 2011.
Rođen 1972., imao je ključnu ulogu u približavanju Libije Zapadu od 2000. godine pa sve do sloma Gadafijeva režima.
Nakon očeva svrgavanja, Saif al-Islam Gadafi — kojeg se teretilo da je imao ključnu ulogu u brutalnom gušenju protuvladinih prosvjeda — bio je gotovo šest godina zatvoren od strane suparničke milicije u gradu Zintanu.
Saif al-Islam Gaddafi, the son of former Libyan leader Muammar Gaddafi, has been killed in Zintan. The 53-year-old former presidential candidate was shot dead under mysterious circumstances, reports Al Jazeera Arabic. pic.twitter.com/GyFAFJNa4n— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 3, 2026
Međunarodni kazneni sud želio mu je suditi za zločine protiv čovječnosti zbog navodne uloge u gušenju oporbenih prosvjeda 2011. godine.
Godine 2015. sud u Tripoliju, na zapadu zemlje, gdje vlast drži vlada koju podupiru Ujedinjeni narodi, osudio ga je u odsutnosti na smrt zbog njegove uloge u obračunu s prosvjednicima.
No dvije godine kasnije oslobođen je od strane milicije u Tobruku, na istoku zemlje, na temelju zakona o amnestiji.
Od svrgavanja Gadafija Libija je podijeljena na područja pod kontrolom različitih milicija te je trenutačno razdijeljena između dviju suparničkih vlada.
Tijekom očeve vladavine imao je velik utjecaj na oblikovanje politike i vodio je visokoprofilne pregovore, unatoč tome što nije imao službenu ulogu u vlasti, uključujući one koji su doveli do toga da njegov otac odustane od programa nuklearnog oružja.
Ti su sporazumi doveli do ukidanja međunarodnih sankcija sjevernoafričkoj zemlji, a neki su Gadafija smatrali reformistom i prihvatljivim licem Libije u promjenama.
Gadafi je uvijek poricao da želi naslijediti vlast od oca, tvrdeći da „uzde vlasti nisu farma koja se nasljeđuje”.
Ipak, 2021. godine objavio je da će se kandidirati za predsjednika na izborima koji su potom odgođeni na neodređeno vrijeme.
