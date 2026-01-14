Dizalica pala na putnički vlak na Tajlandu, poginulo 22 ljudi

Handout / Courtesy of Facebook user Smith Mikle / AFP

Vlak koji je putovao iz glavnog grada Tajlanda prema sjeveroistoku zemlje u srijedu je iskočio iz tračnica nakon što je građevinska dizalica pala na jedan od vagona, pri čemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a najmanje 79 ih je ozlijeđeno, priopćila je policija.

Lokalna policija rekla je za Reuters putem telefona da se dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio.

Požar je ugašen, a spasilačke službe trenutačno rade na terenu, dodala je policija.

Nesreća se dogodila u srijedu ujutro u okrugu Sikhio, u pokrajini Nakhon Ratchasima, 230 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka, a vlak je putovao prema pokrajini Ubon Ratchathani.