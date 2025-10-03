ANALIZA
Đivo Đurović: Trumpov plan za Gazu je njegov najsuvisliji vanjskopolitički korak koji je ikad napravio
Novinar i analitičar Đivo Đurović gostovao je u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak i komentirao aktualne vanjskopolitičke teme.
Na samom početku se osvrnuo na navode o slanju američkoj oružja Ukrajini, što je preokret u novoj administraciji SAD-a.
"Čini se da traje bitka oko toga što će Ukrajina dobiti i kako će to utjecati na njen odnos s Rusijom. Dojam je da se uspjelo nagovoriti Donalda Trumpa za slanje važnog oružja Ukrajini i to je velika stvar ne samo za Ukrajinu nego i europske zemlje", kazao je Đurović pa komentirao navode da ipak Tomahawk projektili ne idu prema Ukrajini:
"To dolazi od onih u Trumpovoj vladi koji ništa ne bi radili po pitanju sukoba nego bi prepustili da se to riješi bez američkog uplitanja. No, čini se da neće priča ići u tom smjeru i ovo je prvi put da imamo situaciju koja Rusiji itekako smeta. Posebno se to odnosi na Vladimira Putina, kojem to nikako ne odgovara i ozbiljno je zabrinut. Ako se počne ciljati mete dublje u Rusiji bi moglo stvoriti probleme jer bi Rusi direktno osjetili posljedice rata u Ukrajini."
Ipak, ruski predsjednik se slaže s planom koji je Trump iznio za Gazu.
"Benjamin Netanyahu više nema vojnu svrhu za rat i on očito više nema smisla. Njime želi ostati na vlasti. No, postoji puno problema u sporazumu, ponajprije za izraelsku ekstremnu desnicu. Zato je Netanyahu odmah rekao da nije bitno što se odlučio pristati na sporazum kad je siguran da Hamas neće pa ništa neće vrijediti. Mislim da je postojala figa u džepu kod kreiranja sporazuma. Ali, kako god, ovo je dosad najsuvisliji politički korak u vanjskoj politici koji je Trump ikad napravio."
Možda je Nobelova nagrada za mir velika motivacija Trumpu?
"Opsjednut je time, posebno jer ju je Barack Obama dobio. I tema Bliskog istoka mu je pogodnija tema za njeno dobivanje jer ne iziskuje potpuno rješenje sukoba nego korak prema njemu. Ali, on je budala i mislim da nikad neće dobiti Nobela za mir, posebno zbog svega što je napravio ukidanjem raznih agencija. Naštetio je svjetskom miru na mnogo načina i nikako ne može dobiti Nobela", zaključio je Đivo Đurović.
