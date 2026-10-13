Navi Pillay
Dobitnica Nobelove nagrade za mir prozvala SAD: "Morate se vratiti svojoj ozbiljnoj ulozi..."
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Navi Pillay u utorak je pozvala Sjedinjene Američke Države da se vrate svojoj tradicionalnoj ulozi zaštitnika ljudskih prava i osloboditelja ostatka svijeta, u jeku američke kampanje usmjerene na potkopavanje Međunarodnoga kaznenog suda.
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„Moja je poruka: ‘Morate se vratiti svojoj ozbiljnoj ulozi predvodnika i ponovno preuzeti oslobodilačku ulogu za ostatak svijeta’”, izjavila je 85-godišnja Navi Pillay za Reuters u Haagu, gdje trenutačno obnaša dužnost sutkinje Međunarodnog suda pravde, najvišeg pravosudnog tijela Ujedinjenih naroda.
Samo nekoliko sati nakon što je u petak objavljeno da je Pillay dobitnica Nobelove nagrade za mir, Sjedinjene Američke Države najavile su opsežne sankcije usmjerene protiv njezina bivšeg poslodavca, Međunarodnog kaznenog suda.
Istaknula je kako ne može biti slučajnost da su sankcije, koje predstavljaju dosad nezabilježen napad na instituciju utemeljenu međunarodnim ugovorom, najavljene neposredno nakon što je osvojila Nobelovu nagradu.
„Mislim da je to vrlo nesretno. Međutim, planovi za napad na međunarodno kazneno pravosuđe putem Međunarodnoga kaznenog suda već su se dugo pripremali”, rekla je Pillay.
„Zato je prvo što sam učinila nakon povratka iz Nürnberga u Haag bilo to da sam otišla među zaposlenike Međunarodnog kaznenog suda kako bih im iskazala solidarnost u njihovu radu na promicanju međunarodnog kaznenog pravosuđa i zaštiti onih koji su već pod sankcijama”.
Američki državni tajnik Marco Rubio u petak je Međunarodni kazneni sud nazvao „odmetnutim sudom” kojemu nikada neće biti dopušteno suditi američkim državljanima.
Nove sankcije suspendirane su na šest mjeseci, a predviđene su i određene iznimke za transakcije povezane s telekomunikacijama, softverom, isplatom mirovina te transakcije povezane sa zatočenicima.
Sjedinjene Američke Države već se dugo protive tom sudu, a posebno Statutu Međunarodnog kaznenog suda, koji propisuje da je Sud nadležan ne samo za državljane država članica nego i za druge osobe osumnjičene za počinjenje teških zločina na području država članica.
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