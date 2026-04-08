dogovor Washingtona i Teherana
Stižu reakcije iz cijelog svijeta na Trumpovo primirje: "Korak prema trajnom miru"
Svijet u srijedu pozdravlja dogovor između Washingtona i Teherana o dvotjednom primirju postignutom nakon što je američki predsjednik Donald Trump prijetio „uništenjem” iranske civilizacije, no svjetski lideri pozivaju na to da ono sada doista dovede do trajnog mira.
Sam Trump sklapanje sporazuma proglasio je „potpunom i apsolutnom pobjedom”, piše agencija France Presse. Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da Izrael, glavni vojni saveznik SAD-a, podržava Trumpovu odluku „pod uvjetom da Iran odmah otvori tjesnace i prekine sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regiji”.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, čelnik zemlje koja je posrednik u pregovorima između dviju strana, potvrdio je da su „Iran, SAD i njegovi saveznici” prihvatili primirje „posvuda, uključujući i Libanon”. Netanyahuov ured priopćio je da se dogovor ne odnosi na tu zemlju.
U izraelskim napadima na Libanon, započetima nakon napada Hezbolaha poslije početka rata u Iranu, poginulo je više od 1,4 tisuće ljudi, a više od milijun je raseljenom, objavile su vlasti u Bejrutu.
Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je putem glasnogovornika pozdravio privremeno primirje, pozivajući „sve strane” uključene u sukob da „poštuju svoje obveze prema međunarodnom pravu i pridržavaju se uvjeta” dogovora kako bi se otvorio put prema „trajnom i sveobuhvatnom miru”.
Šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas priopćila je da je sporazum „korak unatrag s ruba ponora” nakon tjedana eskalacije.
„To stvara prijeko potrebnu priliku za ublažavanje prijetnji, zaustavljanje projektila, ponovnu uspostavu plovidbe i otvaranje prostora za diplomaciju s ciljem postizanja trajnog sporazuma”, napisala je visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koja u srijedu boravi u Saudijskoj Arabiji.
Dogovor je pozdravio i britanski premijer Keir Starmer.
„Zajedno s našim partnerima moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo podržali ovo primirje, pretvorili ga u trajan sporazum i ponovno otvorili Hormuški tjesnac“, priopćio je.
'Korak prema trajnom miru'
Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da su sada prioritet „pregovori o trajnom okončanju rata u nadolazećim danima”.
„To se može postići samo diplomatskim putem”, objavio je na X-u.
Njegov ministar vanjskih poslova Johann Wadephul također je primirje predstavio kao korak prema trajnom miru.
U suprotnom bi „posljedice nastavka rata bile nesagledive”, upozorio je njemački šef diplomacije.
Australski laburistički premijer Anthony Albanese priopćio je da Canberra pozdravlja primirje jer bi nastavkom rata „utjecaj na svjetsko gospodarstvo bio veći, a ljudska cijena viša”.
„Nastavljamo pozivati sve strane na poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu života civila“, stoji u priopćenju australskog premijera.
Glasnogovornik japanske vlade Minoru Kihara rekao je da je „najvažnije poduzeti konkretne mjere za deeskalaciju situacije, posebice kako bi se zajamčila sigurnost plovidbe u Hormuškom tjesnacu”.
Japan je peti najveći uvoznik nafte na svijetu, a oko 93 posto tog energenta kojeg uvozi prolazi upravo kroz Hormuški tjesnac. Važnost sigurnosti plovidbe naglasila je i južnokorejska vlada koja je izrazila nadu da će „mir i stabilnost” na Bliskom istoku biti „vraćeni u najkraćem roku”.
Savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlje značajno pogođene ratom u Iranu, na X-u je napisao da je UAE „izvojevao pobjedu u ratu koji je iskreno pokušavao izbjeći”.
Ministarstvo vanjskih poslova Iranu susjednog Iraka pozdravilo je prekid vatre, no i pozvalo na „ozbiljan i trajan dijalog koji će se usredotočiti na dubinske uzroke sporova i ojačati uzajamno povjerenje”.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u je napisao da „američka odlučnost donosi rezultate”, pa pozvao da se ona iskoristi i „da bi se Moskvu prisililo na prekid vatre i okončanje rata protiv Ukrajine”.
Šef španjolske diplomacije Jose Manuel Albares rekao je pak da je Trumpov ultimatum bio „apsolutno neprihvatljiv za čovječanstvo” te da je prerano za procjenu je li sukob doista okončan.
Trump je uoči postizanja dvotjednog primirja prijetio brisanjem iranske civilizacije.
„Kada čelnik jedne vojne velesile uputi takve prijetnje, ja ih shvaćam ozbiljno”, rekao je Albares, ministar države koja je bila jedna od najistaknutijih kritičara američko-izraelske ofenzive.
