Dok su imali spolni odnos u hotelu, netko ih je snimao: Video se proširio pornografskim stranicama

Jednu od tih stranica pratio sam redovito sedam mjeseci i pronašao sadržaj snimljen s 54 različite kamere, od kojih je otprilike polovica bila aktivna u bilo kojem trenutku. To znači da je tijekom tog razdoblja moglo biti snimljeno tisuće gostiju, procjenjuje BBC, na temelju uobičajenih stopa popunjenosti hotela. Većina vjerojatno ni ne zna da su snimani. A gledatelje ta "iskrenost" u odnosu intrigira, zato je popularnost takvih snimki sve veća. Samo, on osobno, a vjerojatno ni drugi, nije znao da se to snima bez znanja i dopuštenja aktera.