Dok su imali spolni odnos u hotelu, netko ih je snimao: Video se proširio pornografskim stranicama
Eric je skrolao, kao i toliko puta do tada, stranicom koju je redovito koristio za gledanje pornografije. Nekoliko sekundi nakon početka jednog videa, ukočio se.
Shvatio je da mu par koji gleda djeluje poznato. Bili su to on i njegova djevojka. Naime, 2023. su proveli noć u hotelu u Shenzhenu, na jugu Kine, nesvjesni da nisu bili sami. Netko ih je snimao i postavio snimku na internet. Bez njihova znanja i dopuštenja.
Njihovi najintimniji trenuci snimljeni su kamerom skrivenom u hotelskoj sobi, a snimka je postala dostupna tisućama neznanaca koji su se prijavili na kanal koji je i sam Eric koristio za pristup pornografiji.
Vladine regulative pokušale zaustaviti epidemiju
Ericu to nije pravo ime, BBC mu je za potrebu priče ponudio anonimnost, više nije bio samo konzument kineske industrije pornografije sa špijunskim kamerama, nego i žrtva.
Posljednjih nekoliko godina ta je tema postala redovita na društvenim mrežama, gdje ljudi, posebno žene, razmjenjuju savjete kako prepoznati kamere male poput gumice na olovci. Neki su čak počeli postavljati šatore unutar hotelskih soba kako bi izbjegli snimanje.
Prošlog travnja nove vladine regulative pokušale su zaustaviti ovu epidemiju, zahtijevajući od vlasnika hotela da redovito provjeravaju postoje li skrivene kamere.
No prijetnja tajnog snimanja u privatnosti hotelske sobe nije nestala. BBC World Service pronašao je tisuće nedavnih snimki sa špijunskih kamera snimljenih u hotelskim sobama i prodavanih kao pornografija, na više internetskih stranica.
Velik dio tog sadržaja oglašava se putem aplikacije za razmjenu poruka i društvene mreže Telegram. Tijekom 18 mjeseci otkrio sam šest različitih internetskih stranica i aplikacija promoviranih na Telegramu. Zajedno su tvrdile da upravljaju s više od 180 špijunskih kamera u hotelskim sobama koje nisu samo snimale, nego i uživo prenosile aktivnosti gostiju.
Zarada motivira počinitelje
Jednu od tih stranica pratio sam redovito sedam mjeseci i pronašao sadržaj snimljen s 54 različite kamere, od kojih je otprilike polovica bila aktivna u bilo kojem trenutku. To znači da je tijekom tog razdoblja moglo biti snimljeno tisuće gostiju, procjenjuje BBC, na temelju uobičajenih stopa popunjenosti hotela. Većina vjerojatno ni ne zna da su snimani. A gledatelje ta "iskrenost" u odnosu intrigira, zato je popularnost takvih snimki sve veća. Samo, on osobno, a vjerojatno ni drugi, nije znao da se to snima bez znanja i dopuštenja aktera.
Novinari BBC-a su uspjeli locirati jednu od špijunskih kamera u hotelskoj sobi u Zhengzhouu, u središnjoj Kini, spajajući više tragova, od pretplatnika, korisnika društvenih mreža i vlastitog istraživanja. Istraživači na terenu uspjeli su ući u sobu i pronašli kameru, s lećom usmjerenom prema krevetu, skrivenu u zidnoj ventilacijskoj jedinici i spojenu na električnu mrežu zgrade.
Naravno, jasno je da se ovdje zarađuje značajan novac, mjesečno više od 20.000 američkih dolara za one koji postavljaju takav sadržaj. Kina se, svjesna ovog problema, počela žešće baviti problemom, ali javno nisu dostupni podaci o policijskim istragama, uhićenjima ili sudskim presudama...
