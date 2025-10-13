Oglas

Trump, Starmer, Macron, Merz

Svjetski čelnici okupljaju se u Egiptu kako bi finalizirali dogovor o miru u Gazi

Hina
13. lis. 2025. 17:25
Trump u Egiptu
Evelyn Hockstein / REUTERS

Više od dvadeset svjetskih čelnika okuplja se u ponedjeljak u egipatskom gradu Šarm el-Šeiku na samitu o okončanju rata u Gazi.

Američki predsjednik Donald Trump sletio je u to poznato egipatsko ljetovalište nakon posjeta Izraelu. U gradu na krajnjem jugu Sinaja su i britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i arapski čelnici. 

Ranije najavljeni izraelski premijer Benjamin Netanyahu zbog „nadolazećeg židovskog blagdana” ipak neće sudjelovati na skupu u ponedjeljak, objavio je njegov ured. Na samit je stigao palestinski predsjednik Mahmud Abas

Sastanak će voditi egipatski predsjednik i Trump

Sastanak će voditi Trump i egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi, a cilj je finalizirati dogovor o kraju rata u Gazi. 

Njemački kancelar Friedrich Merz je po dolasku u Egipat rekao je da je rat „gotov” i da će 13. listopada 2025. „ostati važan datum u povijesnim knjigama – za ovu regiju, ali i za cijeli svijet”. 

Starmer je novinarima izjavio da s obiteljima oslobođenih izraelskih talaca dijeli „duboki osjećaj olakšanja” i naglasio da je sada „ključno” implementirati Trumpov mirovni plan za Bliski istok. 

Završen prvi dio faze Trumpova plana

Do sastanka dolazi nakon što je Hamas ranije u ponedjeljak oslobodio preostalih 20 živih izralelskih talaca iz dvogodišnjeg zatočeništva u Gazi. Izrael je u zamjenu pustio iz svojih zatvora stotine Palestinaca, neke nakon više desetljeća

To je dio prve faze Trumpova plana za okončanje rata izazvanog neviđenim napadom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. i izraelskom operacijom u Pojasu Gaze koja je potom uslijedila.

Plan od 20 točaka predviđa okončanje gotovo dvogodišnjeg sukoba u Gazi, oslobađanje preostalih talaca i definiranje budućnosti tog teritorija. Izrael i Hamas pristali su na dijelove plana.

Teme
donald trump egipat gaza hamas izrael macron mir u gazi palestina

