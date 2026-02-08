"PRIMJETAN TREND"
Elon Musk jednim potezom pomogao Ukrajini i usporio rusku ofenzivu
Samo dva dana nakon što je SpaceX Elona Muska pokrenuo verifikaciju Starlinka i blokirao neverificirane terminale u Ukrajini, čini se da se tempo ruske ofenzive usporava.
"Trenutačno se takav trend doista primjećuje. No bit će potrebno dalje pratiti hoće li se nastaviti i hoće li se pojaviti drugi čimbenici", rekao je za Politico ukrajinski dužnosnik, kojem je zajamčena anonimnost zbog osjetljivosti teme.
"Međutim, na nekim mjestima isključeni su i ukrajinski vojni Starlinkovi koji još nisu bili registrirani. Ali proces registracije je u tijeku", dodao je.
"Zapravo, ruske postrojbe sada imaju probleme. Kao slijepi mačići", kazao je zasebno jedan zapovjednik Glavnog stožera ukrajinske vojske, također pod uvjetom anonimnosti.
"Musk pomaže ukrajinskoj vojsci"
U petak su ruski vojni blogeri, koji su u prošlosti hvalili Muska zbog njegove antiukrajinske retorike, počeli negodovati zbog masovnog kvara Starlink satelitskih terminala koji je započeo navečer 4. veljače na bojišnici u Ukrajini.
"Oružane snage Rusije koristile su sive Starlinkove za organizaciju komunikacija na fronti. Opasnost je u tome što je to bio lakši put u usporedbi s uvođenjem nečeg novog, razvlačenjem optičkog vlakna koje se stalno kvari, postavljanjem "mostova" ili čak masovnim radom s digitalnim stanicama za prijenos malih podatkovnih paketa", objavio je proruski vojni Telegram kanal Dva Mayora. "Sivi" Starlink terminali su oni koji nisu autorizirani ili verificirani.
"Sada je ili povratak na staromodan način, ili će hitno smisliti nešto svoje", dodali su blogeri, optužujući Muska da pomaže ukrajinskoj vojsci.
Ranije ovog tjedna ukrajinsko Ministarstvo obrane, u koordinaciji sa SpaceX-om, pokrenulo je verifikaciju Starlink terminala kako bi zaštitilo civile od ruskih dronova, koji su tijekom masovnih napada na ukrajinsku energetsku mrežu počeli ilegalno koristiti Starlink veze.
"Ovaj potez izravan je odgovor na nezakonitu uporabu Starlink terminala od strane ruskih snaga. Ruske bespilotne letjelice opremljene Starlinkom teško je presresti: lete na malim visinama, otporne su na elektroničko ratovanje i mogu se upravljati u stvarnom vremenu s velikih udaljenosti", priopćilo je Ministarstvo obrane Ukrajine.
"Uskoro će unutar Ukrajine raditi samo registrirani i autorizirani terminali, a svi neverificirani uređaji bit će deaktivirani", dodalo je ministarstvo, pozvavši sve zapovjednike postrojbi ukrajinske vojske, kao i civile, da što hitnije registriraju serijske brojeve svojih Starlink terminala pri različitim ukrajinskim državnim tijelima.
Ključna veza za infrastrukturu
Bilo je potrebno samo jedan dan da dođe do masovnog gašenja Starlinka na bojišnici.
"Rusi nemaju samo problem na frontama, neprijatelj ima katastrofu. Cijeli sustav zapovijedanja se raspada. Jurišne operacije su u mnogim područjima zaustavljene. I naše postrojbe prijavile su probleme kod onih koji nisu na vrijeme dostavili popise privatnih Starlinkova. Obrada je u tijeku", rekao je savjetnik ukrajinskog Ministarstva obrane Sergij Bezkrestnov u objavi na Facebooku.
Mnoge ukrajinske postrojbe doista su prijavile da su njihovi Starlink terminali, čak i nakon registracije, prestali raditi, što je ugrozilo operacije dronova i evakuacije. No situacija se počela popravljati.
"Neki od blokiranih Starlinkova već ponovno rade, a posade izvršavaju svoje zadatke. Očekujem da će vrlo brzo svi biti u funkciji", rekao je Serhij Kostinskij, zapovjednik ukrajinske dronske postrojbe "Serafims".
Ukrajinski ministar digitalne transformacije Mihajlo Fedorov osobno je zahvalio Musku na isključivanju Starlinka za rusku vojsku u Ukrajini, rekavši da je tehnološki milijarder još jednom reagirao u ključnom trenutku. "Nema na čemu", odgovorio je Musk putem platforme X.
Njegova odluka da u veljači 2022. brzo aktivira Starlink terminale učinila je Starlink vezu ključnom ne samo za ukrajinsku vojsku, nego i za civilnu i energetsku infrastrukturu.
Od početka rata diljem zemlje raspoređeno je više od 50.000 terminala, osiguranih putem donatora, međunarodnih partnera i ukrajinskog Ministarstva digitalne transformacije. Uz to, stotine tisuća terminala kupili su sami Ukrajinci kako bi podržali civilne potrebe i nacionalni energetski sektor.
Ti su terminali omogućili brzo obnavljanje komunikacija u novooslobođenim područjima te osigurali kontinuitet rada hitnih službi, državnih institucija i ključne infrastrukture. Starlink koriste internetski i telekomunikacijski operateri, medicinsko osoblje i vojska, učitelji i volonteri, novinari i IT tvrtke, kao i spasilački timovi koji djeluju u centrima otpornosti, priopćilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane.
