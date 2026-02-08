Elon Musk jednim potezom pomogao Ukrajini i usporio rusku ofenzivu

"Oružane snage Rusije koristile su sive Starlinkove za organizaciju komunikacija na fronti. Opasnost je u tome što je to bio lakši put u usporedbi s uvođenjem nečeg novog, razvlačenjem optičkog vlakna koje se stalno kvari, postavljanjem "mostova" ili čak masovnim radom s digitalnim stanicama za prijenos malih podatkovnih paketa", objavio je proruski vojni Telegram kanal Dva Mayora. "Sivi" Starlink terminali su oni koji nisu autorizirani ili verificirani.