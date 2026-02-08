Zašto se Trump ovako ponaša prema Europi? Ovaj čovjek stoji iza svega

Među Bakerovim ključnim saveznicima je Elbridge Colby, podtajnik obrane za politiku u Pentagonu. Colbyja se ponekad opisuje kao "prioritizatora", vodećeg zagovornika stava da bi SAD trebale preusmjeriti svoj vojni fokus na suzbijanje Kine, čak i ako to znači smanjenje prisutnosti u područjima poput zapadne Europe, gdje su tradicionalno imale snažan vojni otisak. Unatoč suptilnim razlikama u njihovim pogledima, saveznici često grupiraju Bakera, Vancea i Colbyja zajedno, kao ideološke saveznike i srodne duhove. Sva trojica sudjeluju u MAGA intelektualnim krugovima i imaju akademske diplome s prestižnih sveučilišta, Baker s Oxforda, Colby s Harvarda, a Vance s Yalea.