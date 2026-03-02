Erdoğan: Američko-izraelski napad na Iran "jasno kršenje" međunarodnog zakona

Od tada, Iran je uzvratio na napade koje je pretrpio lansiranjem dronova i raketa usmjerenih na Izrael, Irak, Jordan i zaljevske države, s ciljem napada na američke interese. Turska, velika većinski sunitska zemalja, članica NATO-a, koja dijeli 500 kilometara granice s Iranom, dosad je bila pošteđena napada.