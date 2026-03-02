Erdoğan: Američko-izraelski napad na Iran "jasno kršenje" međunarodnog zakona

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kritizirao je u ponedjeljak američke i izraelske napade na Iran kao "jasno kršenje" međunarodnog zakona, dodajući da Turska dijeli bol iranskog naroda.
Recep Tayyip Erdoğan kazao je da će Turska intenzivirati kontakte na svim razinama dok se ne postigne prekid vatre u regiji, dodajući da nastavak sukoba nosi ozbiljne rizike i za regiju i za svijet koje nitko neće moći kontrolirati.
"Mi smo na strani mira. Želimo da krvoproliće prestane, da suze prestanu teći i da naša regija konačno postigne trajni mir kojem godinama teži", izjavio je turski šef države.
"Intenzivirat ćemo naše (diplomatske) kontakte na svim razinama dok se ne postigne primirje i ne vrati mir u našu regiju", potvrdio je.
Erdogan je izrazio "sućut iranskom narodu", uvjeravajući ih da "dijeli njihovu bol" i rekao da je "duboko ožalošćen što vidi patnju civila i nevine djece" izloženih sukobu.
U nedjelju je već izrazio "tugu" zbog smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, ubijenog u izraelsko-američkim zračnim napadima u subotu.
Od tada, Iran je uzvratio na napade koje je pretrpio lansiranjem dronova i raketa usmjerenih na Izrael, Irak, Jordan i zaljevske države, s ciljem napada na američke interese. Turska, velika većinski sunitska zemalja, članica NATO-a, koja dijeli 500 kilometara granice s Iranom, dosad je bila pošteđena napada.
