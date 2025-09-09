Oglas

"Puna solidarnost"

EU osudila izraelski napad na Katar kao "kršenje međunarodnog prava"

author
Hina
|
09. ruj. 2025. 22:20
Kaja Kallas
JOHN THYS / AFP

Izraelski zračni napad na čelnike Hamasa u Dohi predstavlja kršenje međunarodnog prava i katarskog teritorijalnog integriteta, priopćila je Europska unija kasno u utorak, upozorivši na rizike od daljnje eskalacije nasilja u regiji. "Izražavamo punu solidarnost s vlastima i narodom Katra, strateškog partnera Europske unije", rekao je glasnogovornik šefice za vanjsku politiku Europske unije Kaje Kallas na X-u. "Bilo kakva eskalacija rata u Gazi mora se izbjeći - nije ni u čijem interesu. Nastavit ćemo podržavati sva nastojanja koja vode prema primirju u Gazi." Katar, koji je djelovao kao posrednik uz Egipat u pregovorima o prekidu vatre u gotovo dvogodišnjem ratu u Gazi, osudio je napad kao "kukavički" i nazvao ga flagrantnim kršenjem međunarodnog prava. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je napad u Dohi bio "potpuno opravdan" i da je naređen nakon napada u Jeruzalemu u ponedjeljak i gubitka četiri izraelska vojnika u Gazi.

Oglas

"Izražavamo punu solidarnost s vlastima i narodom Katra, strateškog partnera Europske unije", rekao je glasnogovornik šefice za vanjsku politiku Europske unije Kaje Kallas na X-u.

"Bilo kakva eskalacija rata u Gazi mora se izbjeći - nije ni u čijem interesu. Nastavit ćemo podržavati sva nastojanja koja vode prema primirju u Gazi."

Katar, koji je djelovao kao posrednik uz Egipat u pregovorima o prekidu vatre u gotovo dvogodišnjem ratu u Gazi, osudio je napad kao "kukavički" i nazvao ga flagrantnim kršenjem međunarodnog prava.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je napad u Dohi bio "potpuno opravdan" i da je naređen nakon napada u Jeruzalemu u ponedjeljak i gubitka četiri izraelska vojnika u Gazi.

Teme
EU Europska unija Izrael Kaja Kallas Katar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ