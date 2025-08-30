EU: Tražimo od Amerike da odmah preispita svoju odluku o palestinskim dužnosnicima

Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP

Ministri vanjskih poslova EU-a zatražili su od Washingtona da preispita odluku da ne dopusti palestinskim dužnosnicima da sudjeluju na Općoj skupštini UN-a u rujnu, rekla je u subotu visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.

"Tražimo da ta odluka odmah bude ponovno razmotrena, uzimajući u obzir međunarodno pravo", rekla je Kallas nakon sastanka ministara u Kopenhagenu.

Washington je u petak objavio da uskraćuje i povlači postojeće vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije i Palestinske samouprave uoči sastanka Opće skupštine UN-a.

Taj je potez u Kopenhagenu osudio i šef francuske diplomacije Jean-Noël Barrot po kojem je "sjedište UN-a neutralno mjesto ... svetište u službi mira."

„Opća skupština Ujedinjenih naroda ne može tolerirati nikakva ograničenja pristupa“, naglasio je.

„Moramo moći međusobno razgovarati. Ne može nas se uzeti za taoce“, rekao je njegov luksemburški kolega Xavier Bettel, predlažući organiziranje posebne sjednice Opće skupštine UN-a u Ženevi kako bi se osigurala prisutnost Palestinaca.

Ako se potvrdi, ta odluka Washingtona dodatno bi približila administraciju predsjednika Donalda Trumpa izraelskoj vladi.

Potonja kategorički odbacuje ideju palestinske države i nastoji izjednačiti Palestinsku upravu, sa sjedištem na Zapadnoj obali, s Hamasom u Gazi.

Danski ministar vanjskih poslova rekao je nakon ministarskog sastanka u Kopenhagenu da Izrael svojim djelovanjem u Gazi potkopava dvodržavno rješenje bliskoistočne krize.

„Izrael upravo sada potkopava dvodržavno rješenje“, rekao je Lars Lokke Rasmussen novinarima.

Zahtjev da se ponovno razmotri odbijanje viza bilo je jedno od rijetkih pitanja koja su u subotu u Kopenhagenu dobila jednoglasnu podršku među 27 članica, dok čelnici EU-a mjesecima pokušavaju postići dogovor o sankcijama protiv Izraela zbog katastrofalne humanitarne situacije u Gazi.