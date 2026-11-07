Što je retrogradni Merkur i zašto ga ljudi krive za sve što im pođe po zlu?

Open AI / ChatGPT

Pokvario vam se mobitel, posvađali ste se s partnerom ili vam je propao važan dogovor? Ako vjerujete u astrologiju, možda ćete krivca pronaći na nebu. Retrogradni Merkur jedan je od najpopularnijih astroloških fenomena, a na društvenim mrežama često služi kao objašnjenje za gotovo sve životne probleme. No što se zapravo krije iza tog pojma?

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Retrogradni Merkur stvarna je astronomska pojava, ali ne onakva kakvom je predstavljaju astrolozi.

Otprilike tri do četiri puta godišnje sa Zemlje izgleda kao da se Merkur kreće unatrag na nebu. Riječ je o optičkom prividu koji nastaje zbog različitih brzina kojima Zemlja i Merkur obilaze Sunce. Planet, dakle, ne mijenja smjer svojeg kretanja.

Što ljudi vjeruju?

Prema astrološkim tumačenjima, Merkur upravlja komunikacijom, tehnologijom, prometom i donošenjem odluka. Kada je retrogradan, navodno nastaju nesporazumi, kvare se uređaji, kasne letovi i vlakovi, a bivši partneri iznenada se vraćaju u život.

Astrolozi zato često savjetuju izbjegavanje potpisivanja ugovora, velikih kupnji, započinjanja novih poslova i donošenja važnih odluka. Neki vjeruju da je to idealno razdoblje za preispitivanje prošlosti, ali ne i za nove početke.

Kad retrogradni Merkur zaustavi ministricu

Da astrološka vjerovanja nisu rezervirana samo za društvene mreže, pokazala je ministrica obrazovanja i znanosti Federacije BiH Jasna Duraković. U viralnoj snimci na TikToku objasnila je da je zbog loših komunikacijskih iskustava odlučila smanjiti aktivnosti do 14. studenoga. Građanima je savjetovala da važne pregovore, dogovore i potpisivanje ugovora odgode za drugu polovinu mjeseca.

Ministrica je pritom istaknula da je po horoskopu Blizanac, znak kojim, prema astrologiji, vlada Merkur. Njezina objava izazvala je brojne kritike i podsmijeh, posebno zbog činjenice da dolazi od osobe zadužene za obrazovanje i znanost.

No, nije to prvi put da astrologija ulazi u visoku politiku. Bivša američka prva dama Nancy Reagan godinama je konzultirala astrologinju Joan Quigley pri određivanju termina predsjedničkih putovanja i javnih nastupa Ronalda Reagana. Nancy Reagan priznala je da je astrologija utjecala na raspored njezina supruga, ali je tvrdila da nije određivala političke odluke.

Što kaže znanost?

Za tvrdnje da retrogradni Merkur utječe na ljudsko ponašanje, komunikaciju ili životne događaje ne postoje vjerodostojni znanstveni dokazi. Astronomska pojava je stvarna, ali njezina navodna povezanost sa svakodnevnim problemima nije potvrđena.

Zašto onda mnogi vjeruju da im baš tijekom retrogradnog Merkura sve ide naopako? Jedno od objašnjenja jest psihološki fenomen poznat kao potvrdna pristranost. Ljudi lakše primjećuju i pamte događaje koji potvrđuju njihova uvjerenja, a zanemaruju one koji im proturječe.

Drugim riječima, mobiteli se kvare, ljudi svađaju, a ugovori propadaju tijekom cijele godine. Retrogradni Merkur je zgodan krivac.

Aktualno razdoblje retrogradnog Merkura traje od 24. listopada do 13. studenoga 2026. godine.

*Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.