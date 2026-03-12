Europska civilna skloništa propadaju. Bruxelles tu ne može napraviti mnogo

Nakon što je dron za koji se sumnja da je iranske proizvodnje u ožujku pogodio RAF Akrotiri na Cipru, hitne inspekcije pokazale su da je oko 200 od 2.500 registriranih civilnih skloništa na otoku neupotrebljivo. Inspektori su pronašli blokirane podzemne garaže, podrumske prostore koji se koriste kao skladišta, skloništa ispunjena otpadom te lokacije navedene u aplikaciji SafeCY koje uopće nije bilo moguće pronaći.