Iran i Izrael pokrenuli nove napade, eksplozije u Dubaiju i Abu Dhabiju, incident na Cipru!

„Više američkih borbenih zrakoplova srušilo se jutros“, priopćilo je kuvajtsko Ministarstvo obrane. Posade su „preživjele bez ozljeda“, dodaje se, te su evakuirane i prevezene u bolnice radi liječničkih pregleda. Potvrđeno je da je njihovo stanje „stabilno“, prenosi Al Jazeera.

Ministarstvo obrane navodi da koordinira sa svojim američkim saveznikom u vezi s „okolnostima incidenta“ te da se nastavlja istraga o „uzrocima incidenta“.