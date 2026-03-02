Iran i Izrael pokrenuli nove napade, eksplozije u Dubaiju i Abu Dhabiju, incident na Cipru!

Treći je dan sukoba između Irana te Izraela i SAD-a. U američko-izraelskom napadu ovoga vikenda ubijen je ajatolah Ali Hamenei, a u sukob se uključio i Hezbolah.
Izrael je u ponedjeljak pokrenuo nove zračne napade na Teheran i proširio svoju vojnu kampanju i na napade na snage Hezbolaha u Libanonu, a američki predsjednik Donald Trump signalizirao je da bi američko-izraelski vojni napadi na iranske ciljeve mogli trajati tjednima.
Novi val projektila lansiran je i iz središnjih dijelova Irana prema "neprijateljskim lokacijama", izvijestili su iranski državni mediji u ponedjeljak ujutro.
Mediji izvješćuju da su eksplozije počele odjekivati i u drugim zemljama Perzijskog zaljeva.
Zvukovi eksplozija čuli su se u različitim dijelovima iranskoga glavnoga grada Teherana u ponedjeljak ujutro, prema državnim medijima, dok su Reutersovi svjedoci čuli glasne eksplozije u Dubaiju i katarskom glavnom gradu Dohi.
09:06
prije 0 min.
Svijet suočen s kaosom u zračnom prometu, otkazuju se stotine letova
Velike zračne luke na Bliskom istoku, uključujući Dubai – najprometnije međunarodno čvorište na svijetu – zatvorene su treći uzastopni dan, u najtežem šoku za zrakoplovnu industriju od pandemije Covida-19 koja je paralizirala sektor.
Više čitajte OVDJE.
09:05
prije 1 min.
Pentagon pred Kongresom: Nije bilo znakova da Iran planira prvi napasti SAD
Dužnosnici Trumpove administracije priznali su u nedjelju na zatvorenim brifinzima s osobljem američkog Kongresa da nije bilo obavještajnih podataka koji bi sugerirali da Iran planira prvi napasti američke snage, rekla su dva izvora upoznata s tim pitanjem.
Više čitajte OVDJE.
08:56
prije 9 min.
Američki vojni zrakoplovi srušili se u Kuvajtu
„Više američkih borbenih zrakoplova srušilo se jutros“, priopćilo je kuvajtsko Ministarstvo obrane. Posade su „preživjele bez ozljeda“, dodaje se, te su evakuirane i prevezene u bolnice radi liječničkih pregleda. Potvrđeno je da je njihovo stanje „stabilno“, prenosi Al Jazeera.
Ministarstvo obrane navodi da koordinira sa svojim američkim saveznikom u vezi s „okolnostima incidenta“ te da se nastavlja istraga o „uzrocima incidenta“.
08:53
prije 12 min.
Američko veleposlanstvo u Bahreinu: "Terorističke skupine" planiraju napade na američke državljane
Američko veleposlanstvo u Bahreinu upozorilo je da su „terorističke skupine i oni nadahnuti takvim organizacijama usmjereni na napade na američke državljane u inozemstvu“, piše Al Jazeera.
U priopćenju je veleposlanstvo pozvalo američke državljane da izbjegavaju hotele u Manami, navodeći da bi mogli biti meta napada.
„Terorističke skupine nastavljaju planirati moguće napade u Bahreinu. Teroristi mogu napasti uz malo ili nimalo upozorenja“, dodaje se.
08:49
prije 16 min.
Predsjednik Izraela: Islamska Republika je carstvo zla. Želimo da dođe do stvarne promjene u regijii
Budućnost Bliskog istoka ovisi o ishodu američko-izraelskog rata protiv Irana, rekao je izraelski predsjednik za BBC.
Isaac Herzog je izjavio: „Nalazimo se u povijesnom trenutku u kojem budućnost Bliskog istoka ovisi o uspjehu ove operacije.“
Islamsku Republiku opisao je kao „carstvo zla“ koje želi „izbrisati nas s karte“.
Na pitanje o zakonitosti izraelskih napada, Herzog je rekao da je Iran „pokušao napasti Izrael iz svih krajeva svijeta“.
„Imamo ogromnu količinu dokaza koje, naravno, dijelimo s našim britanskim saveznicima i svim ostalim saveznicima.
Želimo biti sigurni da će doći do stvarne promjene u regiji.“
08:43
prije 23 min.
Izraelsko-američki napad na položaje Hezbollaha južno od Bagdada
Sigurnosni izvor rekao je za Al Jazeeru da je izraelsko-američki raketni napad gađao položaje proiranske paravojne skupine Kataib Hezbollah u Jurf al-Sakhru, južno od iračke prijestolnice Bagdada.
Prijavljena je znatna materijalna šteta, uključujući zapaljena vozila, objekte i skladišta. Zasad nema izvješća o žrtvama.
08:40
prije 26 min.
Iran najavljuje izbor Hameinijevog nasljednika "za dan ili dva"
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u intervjuu koji je u nedjelju dao televizijskoj mreži Al Jazeera da će novi vrhovni vođa biti izabran „za dan ili dva“.
U međuvremenu su tisuće pristaša iranske vlade ispunile glavni trg u središnjem gradu Yazdu u znak žalosti, uzvikujući „Smrt Americi“, dan nakon što je vrhovni vođa zemlje, ajatolah Ali Hamenei, ubijen u američkim i izraelskim napadima.
Ubojstvo Hameneija potaknulo je odmazdne napade na više zemalja u regiji, od Katara do Izraela.
Više čitajte OVDJE.
08:37
prije 29 min.
Dramatične snimke stižu iz Bejruta, zgrade u plamenu nakon izraelskih napada
Zbog raketa i dronova lansiranih iz Libanona aktivirale su se sirene u Haifi i širom sjevernog Izraela rano jutros, nakon što je Hezbolah izveo napade na tu zemlju kako bi pružio podršku Iranu.
Više čitajte OVDJE.
08:24
prije 42 min.
UK premješta obitelji s baze na Cipru nakon napada dronom
Ujedinjeno Kraljevstvo premješta obitelji iz zrakoplovne baze na Cipru – RAF Akrotiri – nakon što je pogođena jednosmjernim napadačkim dronom.
Ministarstvo obrane opisalo je to kao „mjeru predostrožnosti”.
Obitelji se premještaju u alternativni smještaj na otoku, piše Sky News.
Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je: „Sigurnost našeg osoblja i njihovih obitelji naš je apsolutni prioritet. Kao mjeru predostrožnosti premještamo članove obitelji koji žive u RAF-u Akrotiri u alternativni smještaj u blizini na otoku Cipru. Naša baza i osoblje nastavljaju normalno djelovati štiteći sigurnost Britanije i naše interese.”
08:18
prije 48 min.
Dim iznad Kuvajta nakon navodnog iranskog napada
Nove fotografije prikazuju oblake dima kako se uzdižu iznad Kuvajta.
To slijedi nakon izvješća o mogućem napadu u blizini američkog veleposlanstva. Veleposlanstvo je izdalo upozorenje američkim državljanima u Kuvajtu da ne dolaze u zgradu veleposlanstva te da ostanu u svojim domovima, piše CNN.
Jučer je u Kuvajtu navodno poginula jedna osoba, dok je Iran pokretao napade diljem Bliskog istoka. Kuvajt – saveznik SAD-a u kojem se nalazi američka vojna baza – također je priopćio da je presreo projektile ispaljene prema njegovu teritoriju.
