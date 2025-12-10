Oglas

KIJEV POD PRITISKOM

Europski lideri razgovarali s Trumpom o mirovnom planu za kraj rata u Ukrajini

Hina
10. pro. 2025. 21:32
Merz, Zelenski, Starmer, Macron
Čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke su razgovarali s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom o najnovijim mirovnim naporima Washingtona za okončanje rata u Ukrajini, u kako su ocijenili "kritičnom trenutku" u tom procesu.

Kijev je pod pritiskom Bijele kuće da hitno dogovori mir, ali se protivi planu predstavljenom prošli mjesec koji je podržao SAD, a koji mnogi smatraju povoljnijim za Moskvu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je novinarima u zapadnoj Francuskoj rekao je da je upravo održao 40-minutni razgovor s Trumpom i europskim kolegama o tome kako učiniti pomak po pitanju "teme koja se tiče sviju nas".

"Intenzivan rad na mirovnom planu se nastavlja"

U odvojenim priopćenjima zemalja koje su sudjelovale, takozvanih zemalja E3, navodi se da su čelnici pohvalili posredničke napore Trumpove vlade u postizanju snažnog i trajnog mira u Ukrajini, gotovo četiri godine nakon što je Rusija pokrenula invaziju na tu zemlju.

"(Čelnici) su se složili da je ovo kritičan trenutak za Ukrajinu, za njezin narod i za zajedničku sigurnost euroatlantske regije", navodi se u britanskom priopćenju.

London, Pariz i Berlin, zajedno s drugim europskim partnerima i Ukrajinom, posljednjih nekoliko tjedana užurbano rade na usavršavanju izvornih američkih prijedloga prema kojima se predviđa da Kijev prepusti dijelove svog teritorija Moskvi, odustane od pridruživanja NATO-u i prihvati ograničenja veličine svojih oružanih snaga.

Među ključnim elementima koje države E3 pokušavaju dogovoriti su sigurnosna jamstva za Ukrajinu nakon što se postigne mirovni sporazum.

"Intenzivan rad na mirovnom planu se nastavlja i nastavit će se u idućim danima", navodi se u izjavi te skupine.

Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz sastali su se u ponedjeljak u Londonu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i obećali svoju kontinuiranu podršku Kijevu, u ozračju zabrinutosti da bi mogao biti prinuđen prihvatiti ruske zahtjeve.

Vođe takozvane "Koalicije voljnih", u kojoj je i Hrvatska, skupine zemalja koje podržavaju Ukrajinu, održat će u četvrtak videokonferenciju, priopćio je ured francuskog predsjednika. Zelenski je rekao da će i on sudjelovati u pozivu.

Teme
Donald Trump Emmanuel Macron Keir Starmer Volodimir Zelenski ukrajina

