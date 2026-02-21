Europski obavještajci: Rusija ne želi brzo završiti rat u Ukrajini

Šefovi pet europskih obavještajnih agencija, koji su u posljednjim danima razgovarali s Reutersom pod uvjetom anonimnosti, rekli su da Rusija ne želi brzo završiti rat. Četvorica od njih navela su da Moskva koristi pregovore sa SAD-om kako bi pogurala ublažavanje sankcija i sklapanje poslovnih dogovora.