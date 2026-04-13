Evo zašto je Orbanov poraz Putinova noćna mora

Nedjeljni izbori za mađarski parlament, pomno se prate i u Moskvi. Premijer Viktor Orban već dugo je najbliži saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina unutar Europske unije, a pobjeda oporbene stranke Tisza, koju predvodi Péter Magyar, mogla bi oslabiti utjecaj Kremlja u EU-u.
Nakon 16 godina na vlasti, tijekom kojih je u Bruxellesu često zastupao ruske interese, Orbánova stranka Fidesz suočava se s porazom.
Kako je Rusija Orbanu čuvala leđa?
Prema nekim navodima, Kremlj je poduzeo brojne korake kako bi pomogao Orbánu. Interni obavještajni dokument ruske službe SVR iz ožujka navodno opisuje strategiju nazvanu "Gamechanger“, koja uključuje čak i inscenirani pokušaj atentata na Orbána kako bi se promijenio tijek izborne kampanje, piše portal France 24.
Izborna kampanja bila je obilježena povećanim vanjskim utjecajem, uključujući dezinformacije, operacije utjecaja i aktivnosti povezane s obavještajnim službama, upozoravaju stručnjaci.
Rusija je također optužena da je u Budimpeštu poslala tim "izbornih stručnjaka“ povezanih s vojnom obavještajnom službom GRU.
Prema nekim analitičarima, ne radi se više samo o miješanju, nego o suradnji između mađarske vlade i Rusije.
Trojanski konj Kremlja
Dodatnu zabrinutost izazvalo je imenovanje Darije Bojarske, bivše Putinove prevoditeljice, u promatrački tim OESS-a, zbog čega su europarlamentarci zatražili njezinu smjenu.
Stručnjaci ističu da je Rusija imala jasan interes zadržati Orbána na vlasti jer Mađarska često djeluje kao "trojanski konj“ Kremlja unutar EU-a, osobito kad je riječ o sankcijama i politici prema Ukrajini.
U javnost je procurio i razgovor u kojem Orbán navodno poručuje Putinu: "Stojim vam na raspolaganju."
Moskva je pokušala iskoristiti rat u Ukrajini kako bi izbore prikazala kao izbor između "mira i stabilnosti“ pod Fideszom i "kaosa i rata“ pod Tiszom.
Unatoč tome, takva strategija nije uvjerila birače, koji su nezadovoljni stanjem u zemlji, osobito u zdravstvu i obrazovanju. Magyar je odnio pobjedu.
Postupne promjene i strah od destabilizacije iz Moskve
Tiszina pobjeda ne znači automatski stabilno upravljanje državom. Nakon 16 godina vlasti, Orbán i njegovi saveznici duboko su ukorijenjeni u političke institucije, medije i sustav.
Ipak, pobjeda Magyara mogla bi značiti postupno udaljavanje Mađarske od Rusije, iako ruski utjecaj ne bi nestao preko noći.
Postoji i mogućnost da Moskva pokuša dodatno destabilizirati novu vlast.
Stručnjaci upozoravaju da Rusija i dalje ima saveznike u Europi, poput Slovačke, koja bi mogla nastaviti blokirati proeuropske i proukrajinske politike.
Ipak, Slovačka ima manje prostora za manevriranje jer je dublje integrirana u EU.
Veliki izazovi
Pobjeda oporbe ne znači i potpuni prekid odnosa s Rusijom. Magyar zagovara oprezniji odnos prema Moskvi, ali ne planira nagli prekid suradnje.
Mađarska i Slovačka i dalje žele zadržati pristup ruskim energentima, a Magyar je već naznačio da potpuni prestanak ovisnosti o ruskoj energiji nije moguć prije 2035. godine.
Stručnjaci smatraju da se ne očekuje potpuni raskid s Rusijom, nego odgovornije ponašanje Mađarske unutar EU-a i usklađivanje s europskom politikom.
Samo uvjerljiva većina omogućuje Tiszi provođenje politike bez velikih kompromisa. U suprotnom, Magyar bi se suočio s vrlo teškim političkim izazovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare