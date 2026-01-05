Robin Utrecht / ANP / AFP

Snježne oborine poremetile su zračni, željeznički i cestovni promet u Nizozemskoj u ponedjeljak, otkazane su stotine letova i stali su svi vlakovi oko Amsterdama, a upozorenja su izdana i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Zračna luka Schiphol u Amsterdamu, jedno od najprometnijih europskih čvorišta, otkazala je u ponedjeljak ujutro gotovo 500 letova i očekuje se da će taj broj rasti tijekom dana.

Zračna luka već je bila prisiljena otkazati stotine letova dnevno od petka zbog snijega i niskih temperatura.

Snijeg koji je u ponedjeljak ujutro prekrio velike dijelove Nizozemske također je otežao promet jer u regiji oko Amsterdama nije prometovao nijedan vlak, a javni prijevoz bio je ozbiljno pogođen na mnogim mjestima diljem zemlje.

Led i snijeg uzrokovali su mnoge zastoje i nesreće na cestama, premda su vlasti savjetovale ljudima da ostanu kod kuće kad god je to moguće.

Očekuje se da će se snježne oborine u Nizozemskoj nastaviti cijeli tjedan.

Agencije javljaju da se i sjeverni dio Škotske nalazi pod narančastim upozorenjem zbog obilnih snježnih oborina, uz rizik od mećava, jakog vjetra i poremećaja u prometu.

Meteorolozi navode da bi u nekim dijelovima Škotske moglo pasti između 20 i 30 centimetara snijega.

Postoji opasnost da ruralne zajednice budu odsječene, a mogući su i prekidi u opskrbi električnom energijom.

Pored toga, veliki dio Engleske, kao i čitav Wales i Sjeverna Irska u ponedjeljak ujutro bili su obuhvaćeni žutim upozorenjem zbog snijega i poledice.