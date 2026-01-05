Snježne oborine poremetile su zračni, željeznički i cestovni promet u Nizozemskoj u ponedjeljak, otkazane su stotine letova i stali su svi vlakovi oko Amsterdama, a upozorenja su izdana i u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Oglas
Zračna luka Schiphol u Amsterdamu, jedno od najprometnijih europskih čvorišta, otkazala je u ponedjeljak ujutro gotovo 500 letova i očekuje se da će taj broj rasti tijekom dana.
Zračna luka već je bila prisiljena otkazati stotine letova dnevno od petka zbog snijega i niskih temperatura.
Snijeg koji je u ponedjeljak ujutro prekrio velike dijelove Nizozemske također je otežao promet jer u regiji oko Amsterdama nije prometovao nijedan vlak, a javni prijevoz bio je ozbiljno pogođen na mnogim mjestima diljem zemlje.
Led i snijeg uzrokovali su mnoge zastoje i nesreće na cestama, premda su vlasti savjetovale ljudima da ostanu kod kuće kad god je to moguće.
Očekuje se da će se snježne oborine u Nizozemskoj nastaviti cijeli tjedan.
Agencije javljaju da se i sjeverni dio Škotske nalazi pod narančastim upozorenjem zbog obilnih snježnih oborina, uz rizik od mećava, jakog vjetra i poremećaja u prometu.
Meteorolozi navode da bi u nekim dijelovima Škotske moglo pasti između 20 i 30 centimetara snijega.
Postoji opasnost da ruralne zajednice budu odsječene, a mogući su i prekidi u opskrbi električnom energijom.
Pored toga, veliki dio Engleske, kao i čitav Wales i Sjeverna Irska u ponedjeljak ujutro bili su obuhvaćeni žutim upozorenjem zbog snijega i poledice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas