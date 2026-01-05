Pariški sud u ponedjeljak je desetero ljudi proglasio krivima za zlostavljanje francuske prve dame Brigitte Macron na internetu, odnosno širenja tvrdnji da je ona transrodna žena rođena kao muškarac.
Brigitte i njezin suprug, francuski predsjednik Emmanuel Macron, nekoliko su godina meta dezinformacijske kampanje koja tvrdi da je prva dama rođena kao Jean-Michel Trogneux, što je ime njezinog starijeg brata.
Kritike su upućivane i 24-godišnjoj razlici u njihovim godinama. Par je dugo ignorirao te napade, no u konačnici se odlučio boriti protiv njih na sudu.
Presuda u ponedjeljak Macronovima ići će u korist i njihovoj tužbi u SAD-u protiv Candace Owens, desničarske medijske ličnosti koja se već dugo bavi pitanjem spola prve dame.
Osmero muškaraca i dvije žene osuđeni su zbog zlonamjernih komentara o spolu i seksualnosti Brigitte Macron te tvrdnji da je razlika u godinama „pedofilija”.
Izrečene su im kazne do osam mjeseci uvjetno, izvijestili su francuski mediji.
