Desetero ljudi osuđeno zbog širenja tvrdnji da je Brigitte Macron biološki muškarac

N1 Info , Hina
05. sij. 2026. 12:00
Brigitte Macron, wife of French President Emmanuel Macron waits to receive Croatia's Prime Minister Andrej Plenkovic and his wife Ana Maslac Plenkovic for a state dinner at the Elysee Palace, in Paris, France, December 8, 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes
REUTERS/Gonzalo Fuentes

Pariški sud u ponedjeljak je desetero ljudi proglasio krivima za zlostavljanje francuske prve dame Brigitte Macron na internetu, odnosno širenja tvrdnji da je ona transrodna žena rođena kao muškarac.

Brigitte i njezin suprug, francuski predsjednik Emmanuel Macron, nekoliko su godina meta dezinformacijske kampanje koja tvrdi da je prva dama rođena kao Jean-Michel Trogneux, što je ime njezinog starijeg brata. 

Kritike su upućivane i 24-godišnjoj razlici u njihovim godinama. Par je dugo ignorirao te napade, no u konačnici se odlučio boriti protiv njih na sudu. 

Presuda u ponedjeljak Macronovima ići će u korist i njihovoj tužbi u SAD-u protiv Candace Owens, desničarske medijske ličnosti koja se već dugo bavi pitanjem spola prve dame. 

Osmero muškaraca i dvije žene osuđeni su zbog zlonamjernih komentara o spolu i seksualnosti Brigitte Macron te tvrdnji da je razlika u godinama „pedofilija”. 

Izrečene su im kazne do osam mjeseci uvjetno, izvijestili su francuski mediji.

Brigitte Macron Emmanuel Macron

