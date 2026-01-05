Oglas

William DeFoor

FOTO / Ovo je muškarac (26) koji je vandalizirao dom JD Vancea

N1 Info
N1 Info
|
05. sij. 2026. 16:07
JD Vance (AFP)
CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Muškarac je u pritvoru nakon što je navodno vandalizirao dom potpredsjednika JD-a Vancea rano u ponedjeljak ujutro.

William DeFoor (26) tereti se po jednoj točki za ometanje službenog postupanja, kazneno oštećenje ili ugrožavanje imovine, neovlašteni ulazak (kazneni trespass) i vandalizam, pokazuju sudski zapisi.

Incident se dogodio u Vanceovoj kući u četvrti East Walnut Hills, koja se nalazi u ulici William Howard Taft Drive.

Američka Tajna služba pozvala je policiju Cincinnatija u 0:15 sati nakon što je primijećena osoba kako „trči prema istoku“, rekao je dispečer za FOX19 NOW.

Prema izvješću o uhićenju, agent Tajne službe vidio je DeFoora kako ulazi na Vanceovo imanje i „oštećuje četiri prozora na stambenoj kući žrtve te vozilo žrtve“.

DeFoor su ubrzo nakon toga zadržali agenti Tajne službe.

Kada su policijski službenici osumnjičenika upoznali s njegovim pravima, on je odgovorio: „Ne znam“, navodi se u izvješću o uhićenju.

„Američka Tajna služba koordinira s Policijskom upravom Cincinnatija i Uredom američkog državnog odvjetnika dok se razmatraju odluke o podizanju optužnice“, stoji u priopćenju Tajne službe.

Agencija je dodala da potpredsjednik i njegova obitelj nisu bili u gradu te da u vrijeme incidenta nisu bili u kući.

Ovo nije prvi put da se DeFoor suočava s kaznenim optužbama.

U travnju je priznao krivnju po dvije točke za vandalizam nakon što je prouzročio više od 2.000 dolara štete tvrtki za dizajn interijera u Hyde Parku, navode sudski dokumenti.

DeFoor je osuđen na dvogodišnje liječenje u ustanovi za mentalno zdravlje te mu je naloženo da plati 5.550 dolara odštete.

Osumnjičenik će biti priveden na ročište za izjašnjavanje o krivnji u Općinskom sudu okruga Hamilton u utorak. Preporučuje se visoka jamčevina zbog njegove kriminalne prošlosti, navodi se u izvješću o uhićenju.

