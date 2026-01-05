FOTO / Ovo je muškarac (26) koji je vandalizirao dom JD Vancea

Muškarac je u pritvoru nakon što je navodno vandalizirao dom potpredsjednika JD-a Vancea rano u ponedjeljak ujutro.
William DeFoor (26) tereti se po jednoj točki za ometanje službenog postupanja, kazneno oštećenje ili ugrožavanje imovine, neovlašteni ulazak (kazneni trespass) i vandalizam, pokazuju sudski zapisi.
Incident se dogodio u Vanceovoj kući u četvrti East Walnut Hills, koja se nalazi u ulici William Howard Taft Drive.
Američka Tajna služba pozvala je policiju Cincinnatija u 0:15 sati nakon što je primijećena osoba kako „trči prema istoku“, rekao je dispečer za FOX19 NOW.
Prema izvješću o uhićenju, agent Tajne službe vidio je DeFoora kako ulazi na Vanceovo imanje i „oštećuje četiri prozora na stambenoj kući žrtve te vozilo žrtve“.
DeFoor su ubrzo nakon toga zadržali agenti Tajne službe.
Kada su policijski službenici osumnjičenika upoznali s njegovim pravima, on je odgovorio: „Ne znam“, navodi se u izvješću o uhićenju.
„Američka Tajna služba koordinira s Policijskom upravom Cincinnatija i Uredom američkog državnog odvjetnika dok se razmatraju odluke o podizanju optužnice“, stoji u priopćenju Tajne službe.
Agencija je dodala da potpredsjednik i njegova obitelj nisu bili u gradu te da u vrijeme incidenta nisu bili u kući.
Ovo nije prvi put da se DeFoor suočava s kaznenim optužbama.
U travnju je priznao krivnju po dvije točke za vandalizam nakon što je prouzročio više od 2.000 dolara štete tvrtki za dizajn interijera u Hyde Parku, navode sudski dokumenti.
DeFoor je osuđen na dvogodišnje liječenje u ustanovi za mentalno zdravlje te mu je naloženo da plati 5.550 dolara odštete.
Osumnjičenik će biti priveden na ročište za izjašnjavanje o krivnji u Općinskom sudu okruga Hamilton u utorak. Preporučuje se visoka jamčevina zbog njegove kriminalne prošlosti, navodi se u izvješću o uhićenju.
