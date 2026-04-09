Je li Hormuški tjesnac otvoren? IRGC objavio znakovitu kartu

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) u četvrtak je objavila da se promet kroz ovaj ključni morski prolaz naglo usporio, a zatim i zaustavio, nakon izraelskog bombardiranja Libanona. Podaci o pomorskom prometu pokazali su da rano u četvrtak nijedan brod nije prolazio kroz tjesnac, nakon ranijih izvješća da se promet počeo oporavljati nakon stupanja primirja na snagu. Američki potpredsjednik JD Vance ponovno je naglasio da će, ako Iran ne ispuni obećanja o ponovnom otvaranju tjesnaca, primirje prestati važiti, piše CNN.