Je li Hormuški tjesnac otvoren? IRGC objavio znakovitu kartu

Postoji dodatna konfuzija oko već krhkog primirja, pri čemu Iran optužuje Izrael da ga je prekršio pokretanjem velikog napada na Libanon. No Izrael i SAD tvrde da Libanon nije dio sporazuma o primirju s Iranom. Situaciju dodatno komplicira status Hormuškog tjesnaca, a Iranska Revolucionarna garda (IRGC) u četvrtak je objavila da se promet kroz ovaj ključni morski prolaz naglo usporio, a zatim i zaustavio, nakon izraelskog bombardiranja Libanona.
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) u četvrtak je objavila da se promet kroz ovaj ključni morski prolaz naglo usporio, a zatim i zaustavio, nakon izraelskog bombardiranja Libanona. Podaci o pomorskom prometu pokazali su da rano u četvrtak nijedan brod nije prolazio kroz tjesnac, nakon ranijih izvješća da se promet počeo oporavljati nakon stupanja primirja na snagu. Američki potpredsjednik JD Vance ponovno je naglasio da će, ako Iran ne ispuni obećanja o ponovnom otvaranju tjesnaca, primirje prestati važiti, piše CNN.
Uvjeti primirja
Dodatnu konfuziju oko uvjeta sporazuma unosi i Vanceova izjava da postoje tri različita prijedloga od 10 točaka. Prvi je iranski prijedlog, koji su američki pregovarači odmah odbacili; drugi nacrt, koji je Trump prihvatio; i treća, „maksimalistička” verzija koja kruži društvenim mrežama.
Trumpove izjave
Svi američki brodovi, zrakoplovi, oružje i vojno osoblje ostat će „na mjestu, u i oko Irana” dok se ne postigne potpuni sporazum, napisao je Trump u objavi na Truth Socialu kasno u srijedu. Iran mora imati „NIKAKVO NUKLEARNO ORUŽJE, a Hormuški tjesnac MORA BITI OTVOREN I SIGURAN”, dodao je.
Iran savjetuje brodovima kako izbjeći mine u Hormuškom tjesnacu
Brodovi koji planiraju prolaz kroz Hormuški tjesnac trebali bi koristiti alternativne rute kako bi se „poštovala načela pomorske sigurnosti i zaštitili od mogućih sudara s morskim minama“, priopćila je dodatno Iranska revolucionarna garda u izjavi koju prenose iranski državni mediji, piše BBC.
U izjavi su navedene i alternativne rute, uz kartu koja ih prikazuje. Brodovi koji ulaze iz Omanskog mora trebali bi ploviti sjeverno od otoka Larak, a zatim nastaviti prema Perzijskom zaljevu.
Brodovi koji plove u suprotnom smjeru trebali bi izaći iz Perzijskog zaljeva, proći južno od otoka Larak i nastaviti prema Omanskom moru.
