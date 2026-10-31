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Iza kulisa tehnološkog buma

Teške ozljede, tuberkuloza i neplaćeni prekovremeni sati: Što se događa na gradilištima tehnoloških divova?

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N1 Info
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31. lis. 2026. 13:05
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reuters
Daniel Cole / REUTERS / Ilustracija

Istraga britanskog Guardiana i Investigate Europea otkrila je ozbiljne probleme s radnim uvjetima na gradilištima podatkovnih centara diljem Europe, uključujući projekte tehnoloških divova Googlea i Microsofta.

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Radnici migranti prijavili su teške ozljede, neisplaćene plaće, prekovremeni rad bez naknade, loše uvjete smještaja i strah od gubitka posla ako upozore na nepravilnosti, piše The Guardian.

Tijekom petomjesečne istrage novinari su razgovarali s desecima radnika u Švedskoj, Norveškoj, Belgiji i Nizozemskoj.

Jedan od najtežih slučajeva zabilježen je u ožujku na gradilištu Googleova podatkovnog centra u Belgiji, gdje je 34-godišnji radnik pretrpio teške opekline nakon strujnog udara. Ozlijeđeno mu je 12 posto tijela, a pet dana proveo je u induciranoj komi. Lokalna inspekcija rada zatvorila je istragu krajem listopada, ne utvrdivši nepravilnosti.

Na gradilištu Microsoftova podatkovnog centra u švedskom Gävleu radnici su prijavili prenapučen smještaj, probleme s grijanjem i ventilacijom te pojavu tuberkuloze. Prema dokumentaciji koju su prikupili novinari, pojedini radnici radili su i do 60 sati tjedno bez plaćenih prekovremenih sati.

Sindikat Solidariska Byggare neposredno prije objave istrage postigao je nagodbu s izvođačem BenBauom, kojom je predviđena isplata zaostalih naknada radnicima i omogućavanje pristupa sindikatima.

Švedska agencija za radno okruženje od 2021. otvorila je 50 predmeta povezanih s uvjetima rada na gradilištima podatkovnih centara na kojima sudjeluju Microsoft i više irskih tvrtki.

Sindikati upozoravaju da ubrzana izgradnja podatkovnih centara u Europi sve više ovisi o iskorištavanju radnika migranata, dok složeni lanci podizvođača otežavaju nadzor.

Google i Microsoft ističu da od svojih dobavljača i izvođača zahtijevaju poštivanje zakona, sigurnosnih standarda i radničkih prava. Microsoft navodi i da provodi kontrole kako bi osigurao poštivanje tih pravila.

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