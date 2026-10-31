Jedan od najtežih slučajeva zabilježen je u ožujku na gradilištu Googleova podatkovnog centra u Belgiji, gdje je 34-godišnji radnik pretrpio teške opekline nakon strujnog udara. Ozlijeđeno mu je 12 posto tijela, a pet dana proveo je u induciranoj komi. Lokalna inspekcija rada zatvorila je istragu krajem listopada, ne utvrdivši nepravilnosti.