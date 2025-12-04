Gradi se zid veći od Kineskog, razlog – spas stanovništva

Kineski zid nije jedini veliki zid na Zemlji. Gotovo 8.500 kilometara dalje nalazi se Veliki zeleni zid Afrike.
Najveća pustinja na svijetu, Sahara, stalno se širila prema jugu kontinenta, povećavajući se za gotovo 10% u posljednjih 100 godina i pokrivajući veći dio regije Sahel.
Strah je da će, ako se ništa ne poduzme, pustinja u potpunosti prekriti regiju Sahel te se nastaviti širiti u sudansku savanu i središnju Afriku.
Još 2007. godine Afrička unija odlučila je stati na kraj širenju pustinje i usvojila je projekt izgradnje zida od drveća duž cijelog južnog ruba Sahare. Kada se projekt realizira, zid će se protezati od Senegala na zapadu sve do Džibutija na istoku.
Završeno samo 18%
Zid će biti dug gotovo 7.800 kilometara, što je otprilike ista udaljenost kao od Londona do Pekinga.
Iako je započet prije 16 godina, završeno je samo 18% zida, što predstavlja 18 milijuna hektara obnovljenog zemljišta — površinu veću od Austrije i Mađarske zajedno.
