Hamas odbacuje izraelski plan preseljenja u Gazi

Palestinska militantna skupina Hamas objavila je da je izraelski plan za preseljenje stanovnika grada Gaze "novi val genocida" nad stotinama tisuća stanovnika tog područja.
Hamas je u priopćenju ocijenio da je planirano postavljanje šatora i druge opreme na jugu Gaze "očita prevara".
Izraelska vojska je objavila da će stanovnici Gaze, počevši od nedjelje, dobiti šatore i drugu zaštitnu opremu uoči njihova preseljenja iz borbenih zona u "sigurne" zone na jugu enklave.
Hamas kaže da je postavljanje šatora pod krinkom zaštite sigurnosti Palestinaca očita obmana kojoj je cilj "prikriti brutalni zločin koji pripremaju okupacijske snage".
Izrael je ranije ovaj mjesec najavio da planira pokrenuti novu ofenzivu radi stjecanja kontrole nad gradom Gazom, najvećim urbanim centrom enklave.
Plan je izazvao alarm međunarodne zajednice za sudbinu Pojasa Gaze u kojem živi 2,2 milijuna ljudi.
