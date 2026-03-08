Hrvati pokazali veliko srce: Kako je slučajno poznanstvo u Dohi spasilo talijanski par

IT stručnjak iz Roccelle već je danima pokušavao vratiti se kući. Stigla je neočekivana gesta prijateljstva.
Daniel Milano, Kalabrijac iz Roccele Jonice, već godinu dana živi u Kataru zbog posla. No već nekoliko dana svakodnevicu su zamijenili iščekivanje i neizvjesnost, a onda je došao izlaz.
„Pronašao sam mjesto s hrvatskim veleposlanstvom i večeras u 23 sata krećemo vozilom hrvatskog veleposlanstva, a sutra ujutro letom iz Rijada za Zagreb. Ondje ćemo zatim pronaći drugi zrakoplov za Milano.", rekao je u petak, a prenosi Fenix Magazin.
Ta se mogućnost pojavila gotovo slučajno, kako se često događa u prijelomnim trenucima povijesti. „Ja i moja supruga upoznali smo jednu gospođu čiji suprug radi u hrvatskom veleposlanstvu. Bili su vrlo ljubazni jer su nas kontaktirali putem recepcije zgrade u kojoj živimo kako bi nas pitali želimo li poći s njima. Obavili smo dva telefonska razgovora i odlučili krenuti.”
Danima je Milano pratio institucionalni put koji je organiziran za talijanske državljane. No to je bio put još neizvjesniji od očekivanog. „Talijanski konzulat organizira stvari iz dana u dan. Postoji autobus iz Dohe, ali vas zatim ostave u Rijadu, u zračnoj luci. Ondje vas dočeka službenik veleposlanstva, ali ni tada nemate sigurnost da ćete se ukrcati na zrakoplov za Italiju. Nažalost, ovdje nema charter letova organiziranih samo za Talijane. I to je problem.”
Njegov život u Kataru započeo je prije tek godinu dana. „Ovdje radim godinu dana, softverski sam inženjer za jednu švicarsku banku. Ovdje sam sa suprugom. Prvi put sam zbog posla napustio Europu. Ranije sam bio u Španjolskoj, a prošle godine pojavila se ova prilika.”
No odjednom je stigao rat. „Od subote ujutro živimo u strahu, dok zrakoplovi prelijeću nebom, a na mobitelima se danju i noću stalno pojavljuju upozorenja.”
