ICE pritvorio oca koji se cijeli život brinuo o bolesnom sinu: Zabranili mu dolazak na njegov sprovod

Maher Tarabishi, Waelov otac i njegov glavni skrbnik, već je tri mjeseca u pritvoru američke imigracijske službe ICE. Obitelj je zatražila da mu se barem privremeno omogući izlazak kako bi mogao prisustvovati sprovodu koji se održava u Texasu, no taj zahtjev je odbijen, potvrdio je obiteljski odvjetnik Ali Elhorr. Odvjetnik je poručio kako je obitelj duboko razočarana odlukom vlasti, naglasivši da je Maheru uskraćena prilika da se oprosti od vlastitog sina. Članovi obitelji smatraju da takva odluka samo produbljuje bol koju proživljavaju posljednjih mjeseci.