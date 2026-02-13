Oglas

kapetan uhićen

Incident kod Nagasakija: Japan zarobio kineski ribarski brod, kapetan nije poslušao naredbu da se zaustavi

author
Hina
|
13. velj. 2026. 06:33
AFP
JAPAN'S FISHERIES AGENCY / AFP

Japanske vlasti zarobile su kineski ribarski brod i uhitile kapetana, optuživši ga da je pobjegao od inspekcije u isključivom gospodarskom pojasu Japana, u incidentu koji bi mogao dodatno rasplamsati tenzije između dvaju najvećih azijskih gospodarstava.

Oglas

Kapetan broda, četrdesetsedmogodišnji kineski državljanin, oglušio se o naredbu japanskih dužnosnika da se zaustavi radi inspekcijskog pregleda na plovilu, objavila je japanska agencija za ribarstvo u priopćenju. Incident se dogodio u vodama pred obalom prefekture Nagasaki na jugoistoku Japana.

Tijekom incidenta na brodu se nalazilo još deset osoba, objavila je agencija. Iako je Japan proteklih godina zarobio nekoliko ribarskih brodova iz Južne Koreje i Tajvana, u petak je prvi put od 2022. zaplijenjen kineski brod, i to u uvjetima velikog diplomatskog sukoba dviju zemalja.

"Nastavit ćemo poduzimati odlučne korake u provođenju zakonskih mjera za sprječavanje ilegalnog ribolova na inozemnim plovilima", rekao je glavni tajnik japanske vlade Minoru Kihara na redovnoj konferenciji za medije u petak.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov upit za komentarom.

Teme
Kineski brod Pomorski incident Zapljena broda japan nagasaki

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ